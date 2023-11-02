Липчан просят не скармливать брикеты с вакциной от бешенства домашним животным

В Липецкой области сейчас проходит раскладка оральной вакцины против бешенства диких животных.

По всей Липецкой области сейчас проходит раскладка оральной вакцины против бешенства диких животных. Об этом сообщает управление ветеринарии Липецкой области.Это вакцина безвредна для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Поедание животным более одной дозы препарата не вызывает осложнений. Но вакцина лечебными свойствами не обладает. При обнаружении брикетов липчан просят не брать их в руки и не скармливать домашним животным.«Основные источники бешенства – больные плотоядные дикие и домашние животные: лисицы, волки, енотовидные собаки, собаки, кошки. Передается это заболевание через ослюнение и укусы. При покусе людей животными необходимо немедленно обращаться в ближайшую больницу для получения антирабического лечения, ведь при заражении данным заболеванием смертность составляет 100% как для животных, так и для человека. Покусавшее человека животное необходимо наблюдать в течение 14 дней. По окончании этого срока ветеринарный врач дает заключение о здоровье животного, а ваш лечащий врач на основании этого заключения решает проводить дальше антирабическое лечение или нет», – добавляют в управлении ветеринарии.