В Липецке сбили 22-летнюю девушку, на трассе «Дон» легковушка столкнулась с грузовиком

За сутки на дорогах области пострадали четыре человека.





Вечером 1 ноября в Липецке на улице Эдуарда Белана 37-летний водитель «Лады Калины» сбил 22-летнюю девушку. Она получила травмы и была госпитализирована.



Ночью трассе «Дон» в Елецком районе столкнулись легковой автомобиль «Дэу Нексия» под управлением 48-летнего мужчины и грузовик «ДАФ» с 58-летним водителем. В аварии пострадали водитель и 51-летний пассажир «Дэу». Оба доставлены в больницу.



В селе Кривополянье Чаплыгинского района 33-летний водитель «ВАЗ-2110» допустил наезд на 55-летнюю женщину. С места аварии женщину госпитализировали.



