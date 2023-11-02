Происшествия

58 минут назад

В Липецке сбили 22-летнюю девушку, на трассе «Дон» легковушка столкнулась с грузовиком

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#авария #ДТП
В Липецке сбили 22-летнюю девушку, на трассе «Дон» легковушка столкнулась с грузовиком

За сутки на дорогах области пострадали четыре человека.

Вечером 1 ноября в Липецке на улице Эдуарда Белана 37-летний водитель «Лады Калины» сбил 22-летнюю девушку. Она получила травмы и  была  госпитализирована.

Ночью трассе «Дон» в Елецком районе столкнулись легковой автомобиль «Дэу Нексия» под управлением 48-летнего мужчины и грузовик  «ДАФ» с 58-летним водителем. В аварии пострадали водитель и 51-летний пассажир «Дэу». Оба доставлены в больницу. 

В селе Кривополянье Чаплыгинского района 33-летний водитель «ВАЗ-2110» допустил наезд на 55-летнюю женщину. С места аварии женщину госпитализировали.

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#авария #ДТП

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