35-летний мужчина в ходе «Проверочной закупки» попался на сбыте холодного оружия

Покупатель нашёл объявление о продаже самодельного охотничьего ножа в интернете.

Елецкий городской суд вынес обвинительный приговор 35-летнему уроженцу села Красное по части 7 статьи 222 УК РФ за незаконный сбыт холодного оружия. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже самодельного охотничьего ножа.



В августе этого года на объявление откликнулся покупатель - участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» полицейский. Оперуполномоченный купил нож за 2500 рублей, и продавца тут же взяли с поличным.



Дело рассматривали в особом порядке. Смягчающими обстоятельствами стали признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья его бабушки и активное способствование расследованию преступления. Отягчающих обстоятельств не было. В результате мужчине назначили 180 часов обязательных работ.