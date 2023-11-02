Происшествия

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35-летний мужчина в ходе «Проверочной закупки» попался на сбыте холодного оружия

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#оружие
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35-летний мужчина в ходе «Проверочной закупки» попался на сбыте холодного оружия

Покупатель нашёл объявление о продаже самодельного охотничьего ножа в интернете.

Елецкий городской суд вынес обвинительный приговор 35-летнему уроженцу села Красное по части 7 статьи 222 УК РФ за незаконный сбыт холодного оружия. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже самодельного охотничьего ножа.

В августе этого года на объявление откликнулся покупатель - участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» полицейский. Оперуполномоченный купил нож за 2500 рублей, и продавца тут же взяли с поличным.

Дело рассматривали в особом порядке. Смягчающими обстоятельствами стали признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья его бабушки и активное способствование расследованию преступления. Отягчающих обстоятельств не было. В результате мужчине назначили 180 часов обязательных работ.
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#оружие
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Комментарии (2)

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Правда

22 минуты назад
Конец года.Нужны результаты(палочка).Иначе 13 не видать.Лучше бы он задержал наркомана.
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Эээ

сегодня, 10:23
Теперь город может спать спокойно! И не переживать что их собьют на пешеходном переходе!
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ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
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Бизнес

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