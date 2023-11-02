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сегодня, 09:55

Над Крымом и Черным морем уничтожено 6 беспилотников

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#Крым #атака

Попытка атаки была предпринята утром 2 ноября с использованием беспилотников самолетного типа.

Утром 2 ноября ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Накануне ВСУ пытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, все семь ракет были уничтожены, никто не пострадал.
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#Крым #атака

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