В России
сегодня, 09:55
Над Крымом и Черным морем уничтожено 6 беспилотников
Попытка атаки была предпринята утром 2 ноября с использованием беспилотников самолетного типа.
Утром 2 ноября ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.
Накануне ВСУ пытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, все семь ракет были уничтожены, никто не пострадал.
"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.
Накануне ВСУ пытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, все семь ракет были уничтожены, никто не пострадал.