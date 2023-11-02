В Добровском районе ищут виновника гибели пешехода

Смертельное ДТП произошло 1 ноября около 01:00 на дороге «Липецк-Доброе-Чаплыгин».

1 ноября около 01:00 на 53-м километре дороги «Липецк-Доброе-Чаплыгин» в Добровском районе неустановленный водитель на неизвестном автомобиле насмерть сбил пешехода.



Госавтоинспекция устанавливает виновника аварии. Полицейские просят всех, кому что-либо известно о дорожно-транспортном происшествии, сообщить информацию по телефонам: 8 (4742) 42-39-22, 8-950-807-00-10