В России

33 минуты назад

Некачественные продукты смогут направлять на корм животным

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Минсельхоз подготовил проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2024 года в РФ появятся правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (ВСЭ). С ее помощью ритейлеры и производители смогут направлять некачественные продукты на переработку в корм для животных. «Известия» ознакомились с документом. 

В Минсельхозе изданию пояснили, что под определение некачественной продукции попадают фальсификат, продукты без маркировки, товары без сопроводительных документов и другие. 

Для них можно будет заказать ветеринарно-санитарную экспертизу. Ее должны проводить специалисты Госветслужбы после обращения торговой сети или производителя товаров. 

В ходе ВСЭ эксперты оценивают внешний вид продукции, сопроводительные документы к ней, если они есть, состояние упаковки, они же отбирают пробы для лабораторных исследований. Также экспертам понадобятся результаты уже проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, это исследование нужно, чтобы доказать — продукты можно не уничтожать. 

Все эти манипуляции строго регламентированы по времени, первоначальную оценку продуктов делают в течение трех часов, лабораторные исследования — в течение десяти дней, на завершающий этап также отводится три часа. Результатом экспертизы должен стать запрет или разрешение на использование продукции в корм животных. 
Сейчас в силу требований законодательства оборот некачественной пищевой продукции в торговых сетях запрещен, сказали «Известиям» в Минпромторге. Такую продукцию утилизируют.

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