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45 минут назад
Крупные госкомпании просят субсидировать кредиты на фоне роста ключевой ставки
Представители крупнейших госкомпаний — РЖД, АвтоВАЗа, "Роскосмоса", "Аэрофлота" — пожаловались на рост ставок по кредитам.
Крупные государственные компании нуждаются в поддержке в виде субсидирования процентных ставок по банковским кредитам, чтобы иметь возможность осуществлять инвестиционные расходы на запланированном уровне и не увеличивать тарифы. Об этом представители ряда госкомпаний (РЖД, АвтоВАЗа, "Аэрофлота", "Роскосмоса" и других) сообщили на круглом столе в Совете Федерации с участием представителей ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга, посвященном мерам поддержки госкорпораций и акционерных обществ с госучастием, - передает РБК.
ЦБ 27 октября в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку — с 13 до 15% годовых. Регулятор констатировал, что инфляционное давление значительно усилилось (прогноз по инфляции по итогам 2023 года ухудшен до 7–7,5% вместо 6–7% ожидавшихся ранее), а увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Повышение ключевой ставки Центробанком влечет за собой увеличение банками ставок по кредитам.
Представители госкомпаний встретились на круглом столе в Совете Федерации с представителями ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга. Они отметили, что после очередного повышения ключевой ставки от ЦБ есть риск, что инвестиционные расходы не получится осуществлять на запланированном уровне.
Так, АвтоВАЗ в текущем году потратит порядка 10 млрд рублей на обслуживание кредитов перед банками, а в следующем году из-за роста ставок расходы могут увеличиться до 17 млрд. При этом в бюджет компании на этот год закладывалась ключевая ставка на уровне 7,5%.
"Эти деньги, которые в связи с ростом ключевой ставки мы вынуждены будем отдать банкам, мы, по сути, изымаем из нашей инвестиционной программы, из проектов по обновлению модельного ряда. Это, конечно, влечет снижение конкурентоспособности", — заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак.
В РЖД заявили, что при нынешней ключевой ставке ставки по кредитам для развития инфраструктуры составят более 17%.
"Такая ставка для инфраструктурных проектов, которые близки к грани окупаемости или носят вообще неокупаемый характер, не имеет никакого смысла", — подчеркнул замгендиректора РЖД Вадим Михайлов и добавил, что без поддержки со стороны государства грядет повышение тарифной нагрузки на грузоотправителей.
При этом регулятор фиксирует рост корпоративного кредитования, так, в сентябре он составил 2%, несмотря на повышение ставок.
"Но некоторые компании могут быть уязвимы, и им может требоваться поддержка государства", — заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
ЦБ 27 октября в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку — с 13 до 15% годовых. Регулятор констатировал, что инфляционное давление значительно усилилось (прогноз по инфляции по итогам 2023 года ухудшен до 7–7,5% вместо 6–7% ожидавшихся ранее), а увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Повышение ключевой ставки Центробанком влечет за собой увеличение банками ставок по кредитам.
Представители госкомпаний встретились на круглом столе в Совете Федерации с представителями ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга. Они отметили, что после очередного повышения ключевой ставки от ЦБ есть риск, что инвестиционные расходы не получится осуществлять на запланированном уровне.
Так, АвтоВАЗ в текущем году потратит порядка 10 млрд рублей на обслуживание кредитов перед банками, а в следующем году из-за роста ставок расходы могут увеличиться до 17 млрд. При этом в бюджет компании на этот год закладывалась ключевая ставка на уровне 7,5%.
"Эти деньги, которые в связи с ростом ключевой ставки мы вынуждены будем отдать банкам, мы, по сути, изымаем из нашей инвестиционной программы, из проектов по обновлению модельного ряда. Это, конечно, влечет снижение конкурентоспособности", — заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак.
В РЖД заявили, что при нынешней ключевой ставке ставки по кредитам для развития инфраструктуры составят более 17%.
"Такая ставка для инфраструктурных проектов, которые близки к грани окупаемости или носят вообще неокупаемый характер, не имеет никакого смысла", — подчеркнул замгендиректора РЖД Вадим Михайлов и добавил, что без поддержки со стороны государства грядет повышение тарифной нагрузки на грузоотправителей.
При этом регулятор фиксирует рост корпоративного кредитования, так, в сентябре он составил 2%, несмотря на повышение ставок.
"Но некоторые компании могут быть уязвимы, и им может требоваться поддержка государства", — заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
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