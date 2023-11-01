Липчанин нашёл чужую карту и потратил с неё 11 665 рублей

Теперь ему может грозить до шести лет лишения свободы.









«Подозреваемый пояснил, что в этот день он приехал в село к матери. При выходе из магазина он нашел банковскую карту и забрал её себе. Вернувшись в Липецк, с помощью чужой карты он оплачивал свои покупки в торговых точках», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи – до шести лет лишения свободы. «Подозреваемый пояснил, что в этот день он приехал в село к матери. При выходе из магазина он нашел банковскую карту и забрал её себе. Вернувшись в Липецк, с помощью чужой карты он оплачивал свои покупки в торговых точках», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи – до шести лет лишения свободы.

В Чаплыгинском районе 60-летний мужчина с 29 на 30 октября потерял банковскую карту, с который вскоре были украдены 11 665 рублей. Потерпевший обратился в полицию и передал выписку по операциям по карте. По месту последней оплаты товара и вычислили подозреваемого – 56-летнего липчанина.