Происшествия
сегодня, 14:21
Липчанин нашёл чужую карту и потратил с неё 11 665 рублей
Теперь ему может грозить до шести лет лишения свободы.
В Чаплыгинском районе 60-летний мужчина с 29 на 30 октября потерял банковскую карту, с который вскоре были украдены 11 665 рублей. Потерпевший обратился в полицию и передал выписку по операциям по карте. По месту последней оплаты товара и вычислили подозреваемого – 56-летнего липчанина.
«Подозреваемый пояснил, что в этот день он приехал в село к матери. При выходе из магазина он нашел банковскую карту и забрал её себе. Вернувшись в Липецк, с помощью чужой карты он оплачивал свои покупки в торговых точках», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи – до шести лет лишения свободы.
«Подозреваемый пояснил, что в этот день он приехал в село к матери. При выходе из магазина он нашел банковскую карту и забрал её себе. Вернувшись в Липецк, с помощью чужой карты он оплачивал свои покупки в торговых точках», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи – до шести лет лишения свободы.
Внушаемый
Барбитурный