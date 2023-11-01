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Запасы водохранилищ Крыма сократились до 135 млн кубометров
Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу ноября составил 135 миллионов кубометров, что на 13 миллионов меньше, чем месяц назад.
"Суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу ноября составил 135 миллионов кубометров, что на 13 миллионов меньше, чем месяц назад", — заявили гидрологи.
Специалисты добавили, что сейчас наблюдается пересыхание большинства селевых рек муниципальных районов, а также реки Альмы — одной из крупнейших рек в регионе. Синоптическая обстановка в Крыму оценивается как неблагоприятная. Такие условия усиливают режим осенней межени — период, когда уровень воды в реках максимально снижается.
В конце августа глава республики Крым Сергей Аксенов заявил об отсутствии проблем с водоснабжением в Крыму. На тот момент наливные водохранилища были заполнены в среднем на 60 процентов, а водохранилища естественного стока — на 70%.