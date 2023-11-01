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45 минут назад

Запасы водохранилищ Крыма сократились до 135 млн кубометров

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#Крым #вода

Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу ноября составил 135 миллионов кубометров, что на 13 миллионов меньше, чем месяц назад.

Запасы водохранилищ Крыма значительно снизились из-за засушливой погоды. Отсутствие осадков привело к снижению притоков в водохранилища естественного стока полуострова, - передает "Прайм" со ссылкой на данные крымского гидрометцентра.

"Суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу ноября составил 135 миллионов кубометров, что на 13 миллионов меньше, чем месяц назад", — заявили гидрологи.

Специалисты добавили, что сейчас наблюдается пересыхание большинства селевых рек муниципальных районов, а также реки Альмы — одной из крупнейших рек в регионе. Синоптическая обстановка в Крыму оценивается как неблагоприятная. Такие условия усиливают режим осенней межени — период, когда уровень воды в реках максимально снижается.

В конце августа глава республики Крым Сергей Аксенов заявил об отсутствии проблем с водоснабжением в Крыму. На тот момент наливные водохранилища были заполнены в среднем на 60 процентов, а водохранилища естественного стока — на 70%.
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#Крым #вода

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