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6 минут назад

Минстрой поднимет вопрос цены квадратного метра для граждан

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#жилье #цены #экономика

Минстрой поднимет вопрос цены квадратного метра для граждан, заявил замглавы ведомства Никита Стасишин.

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что Минстрой России планирует обратить внимание на доступность жилья для граждан, - передает "Интерфакс".

"Поднимать сейчас будем", — уточнил Стасишин на Пленарной сессии "Отрасль недвижимости: курс на равновесие" в рамках XVII Московского форума лидеров рынка недвижимости, говоря о том, что министерство поднимет вопрос о доступности жилья для граждан.

По его словам, цена квадратного метра — это "черное пятно, с которым нужно разобраться".

"Мы ни разу не поднимали вопрос о доступности жилья", — подчеркнул Стасишин.

Стасишин уточнил, что пришло время внимательно посмотреть на то, что формирует стоимость квадратного метра, оценить ситуацию с себестоимостью и рентабельностью проектов, чтобы жилье становилось доступным, - передает РИА Новости.

"Поднимать сейчас будем и будем разбираться по всем составляющим вместе с ЦБ, Минфином, банками, коллегами из министерства промышленности и торговли, которые отвечают за промышленность строительных материалов, регуляторами остальных отраслей, ФАС, будем смотреть и с регионами", - резюмировал замглавы Минстроя.
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#жилье #цены #экономика

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