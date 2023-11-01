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23 минуты назад

Безвизовый режим для россиян продолжительностью 90 дней вступил в силу в Таиланде

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#Таиланд #туризм #виза

В течение указанного периода при пересечении границы в паспорта россиян, прибывающих без виз, будут проставляться 90-дневные штампы.

Безвизовый режим для граждан России продолжительностью 90 дней вступил в силу в Таиланде. Принятое 16 октября таиландским правительством в одностороннем порядке правило будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно, - передает ТАСС.

Как ожидается, это решение властей королевства должно способствовать росту доходов туристической отрасли и стать важным фактором стимулирования экономики. В протоколе заседания кабмина прямо указывалось, что увеличение срока безвизового пребывания для россиян с 30 до 90 дней отвечает "интересам экономического и внешнеполитического взаимодействия с Российской Федерацией".

Продолжительность пребывания россиян, въехавших в страну по 90-дневному безвизовому штампу, будет ограничена этим сроком, - уточнили иммиграционные власти Таиланда. Таким образом, возможность продления пребывания еще на 30 дней при оплате иммиграционного сбора в размере 1,9 тыс. батов ($53) в этом случае не предусмотрена, как и получение любых других виз. Тем не менее, власти не исключают варианта повторного въезда в страну после истечения 90 дней с возможностью снова остаться в ней на такой же срок. Глава МВД Анутхин Чанвиракун ранее в этой связи заявил, что правоохранители продолжат обеспечивать безопасность гостей королевства и в случае необходимости убеждаться в том, въезжающие являются именно туристами.

О решении увеличить срок безвизового пребывания россиян в Таиланде премьер-министр страны Сеттха Тхависин заявил за день до встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав это решение "дружественным жестом", который позволит провести продуктивные переговоры с российским лидером по актуальным вопросам. Лидеры встретились 17 октября на полях Третьего международного форума "Один пояс - один путь" в Пекине. Тхависин отметил, что на переговорах и он, и президент РФ "выразили восхищение давними близкими отношениями между двумя странами".

Представители туристического сектора выразили уверенность, что более длительное пребывание россиян в Таиланде позволит туристам помимо традиционного пляжного отдыха попробовать другие формы туризма.
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#Таиланд #туризм #виза

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