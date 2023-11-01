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Большинство детских антибиотиков потеряли свою эффективность на 50%

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#здоровье #антибиотики #дети

Младенцы и маленькие дети больше всего страдают от повышенной общей устойчивости к антибиотикам.

Ученые из Университета Сиднея пришли к выводу, что множество детских антибиотиков, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), потеряли свою эффективность более чем на 50%, - передает Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования в журнале The Lancet regional Health.

Всего было проанализировано 6648 изолятов бактерий из 11 стран в 86 публикациях. Согласно данным обзора, среди наиболее пострадавших районов — Юго-Восточная Азия и Тихоокеанский регион, включая Индонезию и Филиппины, где ежегодно тысячи детей не выживают из-за устойчивости к антибиотикам.

Один из антибактериальных препаратов — цефтриаксон — оказался эффективен при лечении только одного из трех случаев сепсиса или менингита у новорожденных детей. Это вещество также используется для лечения пневмонии и инфекций мочевыводящих путей. Кроме того, антибиотик гентамицин был эффективен при лечении менее половины всех случаев сепсиса и менингита у детей.

Авторы подчеркивают, что глобальные рекомендации по использованию антибиотиков устарели и нуждаются в обновлении.
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#здоровье #антибиотики #дети

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