Льготную ипотеку могут сохранить лишь в регионах с низким спросом на жилье, а первоначальный взнос по ипотечной программе поднять с нынешних 20 до 25%.





Данное решение представляет собой компромисс, альтернативу полной отмене программы льготного кредитования, которая в нынешнем виде заканчивает свое действие 1 июля 2024 года, - отметили эксперты. Однако необходимо определить четкий критерий, в соответствии с которым будет приниматься решение — сохранять в конкретном регионе льготную ипотеку или нет, - полагают они.



Условия выдачи льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых хотят ужесточить. Депутаты Госдумы предложили уже с 1 января 2024 года поднять первоначальный взнос по ней до 25% с нынешних 20%, а с 1 июля 2024-го — оставить ее только в регионах с низким спросом на недвижимость, - говорится в письме в Минфин и Центробанк за подписью депутата Госдумы Александра Якубовского.



Программа льготной ипотеки при покупке новостроек действует именно до 1 июля 2024 года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 27 октября сказала, что регулятор считает необходимым дальнейшее повышение первоначального взноса по ней, поскольку видит риски перегрева на рынке. А 30 октября замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил журналистам, что ведомство выступает за то, чтобы не продлевать программу.



За восемь месяцев 2023 года 95% всех ипотечных кредитов на первичном рынке выдано в рамках льготных программ, - заявил Александр Якубовский, ссылаясь на данные ДОМ.РФ. Расходы федерального бюджета на льготную и семейную ипотеку в следующем году вырастут почти в четыре раза: с 119,4 млрд рублей, запланированных действующим законом о бюджете, до 453,8 млрд рублей, - добавил он.



"Такой рост расходов при дефицитном бюджете страны несет серьезные риски для экономики", — подчеркнул депутат.



Кроме того, программы льготной ипотеки снижают эффект монетарной политики регулятора, отметил он. Рынок ипотеки слабо реагирует на изменения ключевой ставки, что приводит к необходимости еще больше ужесточать денежно-кредитную политику для сохранения ценовой стабильности, а это в свою очередь также негативно сказывается на общей экономической ситуации, - отметил парламентарий.



"Нужно переходить к более адресным программам ипотечного кредитования, запускать их локально, там, где необходимо стимулировать недостаточный спрос. Мы хотим, чтобы льготная ипотека стала реальным механизмом поддержки граждан и отрасли", - заявил депутат.



А часть колоссальных средств, которые государство тратит на поддержку общей программы ипотеки, следует использовать для решения проблемы жилья для детей-сирот и другие программы по строительству и предоставлению жилья в рамках социального найма, - считает он.



Порой льготной ипотекой пользуются не для улучшения жилищных условий, а для заработка — инвестируют в покупку жилья. Но субсидирование должно идти реально нуждающимся, а не инвесторам, - сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.



"Сейчас для предотвращения дисбалансов и "перегрева" на рынке жилья, вероятно, достаточно коррекции максимальной процентной ставки по льготной ипотеке, которая на данный момент составляет 8%, - заявила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.



"А в середине следующего года, когда запланировано завершение льготной ипотеки, можно рассмотреть и другие меры, направленные на то, чтобы сделать льготную ипотеку целевой мерой поддержки. В частности, возможно, есть смысл уменьшить максимальную сумму кредита, учесть объем нового строительства, оценить степень "перегрева" рынка в разных регионах", - считает она. Льготную ипотеку могут оставить только в регионах с низким спросом на недвижимость, а первоначальный взнос по ней поднять с 20 до 25%. Такие предложения разработали в Госдуме и направили для оценки в Минфин и Центробанк РФ, - пишут "Известия" Данное решение представляет собой компромисс, альтернативу полной отмене программы льготного кредитования, которая в нынешнем виде заканчивает свое действие 1 июля 2024 года, - отметили эксперты. Однако необходимо определить четкий критерий, в соответствии с которым будет приниматься решение — сохранять в конкретном регионе льготную ипотеку или нет, - полагают они.Условия выдачи льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых хотят ужесточить. Депутаты Госдумы предложили уже с 1 января 2024 года поднять первоначальный взнос по ней до 25% с нынешних 20%, а с 1 июля 2024-го — оставить ее только в регионах с низким спросом на недвижимость, - говорится в письме в Минфин и Центробанк за подписью депутата Госдумы Александра Якубовского.Программа льготной ипотеки при покупке новостроек действует именно до 1 июля 2024 года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 27 октября сказала, что регулятор считает необходимым дальнейшее повышение первоначального взноса по ней, поскольку видит риски перегрева на рынке. А 30 октября замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил журналистам, что ведомство выступает за то, чтобы не продлевать программу.За восемь месяцев 2023 года 95% всех ипотечных кредитов на первичном рынке выдано в рамках льготных программ, - заявил Александр Якубовский, ссылаясь на данные ДОМ.РФ. Расходы федерального бюджета на льготную и семейную ипотеку в следующем году вырастут почти в четыре раза: с 119,4 млрд рублей, запланированных действующим законом о бюджете, до 453,8 млрд рублей, - добавил он."Такой рост расходов при дефицитном бюджете страны несет серьезные риски для экономики", — подчеркнул депутат.Кроме того, программы льготной ипотеки снижают эффект монетарной политики регулятора, отметил он. Рынок ипотеки слабо реагирует на изменения ключевой ставки, что приводит к необходимости еще больше ужесточать денежно-кредитную политику для сохранения ценовой стабильности, а это в свою очередь также негативно сказывается на общей экономической ситуации, - отметил парламентарий."Нужно переходить к более адресным программам ипотечного кредитования, запускать их локально, там, где необходимо стимулировать недостаточный спрос. Мы хотим, чтобы льготная ипотека стала реальным механизмом поддержки граждан и отрасли", - заявил депутат.А часть колоссальных средств, которые государство тратит на поддержку общей программы ипотеки, следует использовать для решения проблемы жилья для детей-сирот и другие программы по строительству и предоставлению жилья в рамках социального найма, - считает он.Порой льготной ипотекой пользуются не для улучшения жилищных условий, а для заработка — инвестируют в покупку жилья. Но субсидирование должно идти реально нуждающимся, а не инвесторам, - сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов."Сейчас для предотвращения дисбалансов и "перегрева" на рынке жилья, вероятно, достаточно коррекции максимальной процентной ставки по льготной ипотеке, которая на данный момент составляет 8%, - заявила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк."А в середине следующего года, когда запланировано завершение льготной ипотеки, можно рассмотреть и другие меры, направленные на то, чтобы сделать льготную ипотеку целевой мерой поддержки. В частности, возможно, есть смысл уменьшить максимальную сумму кредита, учесть объем нового строительства, оценить степень "перегрева" рынка в разных регионах", - считает она.