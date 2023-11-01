11 минут назад
Интерес к элитной курортной недвижимости в РФ снижается
В настоящий момент, по данным экспертов, средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках Сочи составляет 2,5 млн руб. (+ 4% год к году).
Рост интереса к элитной недвижимости в Сочи сменился спадом: за год количество сделок с дорогими новостройками может сократиться почти в полтора раза. Потенциальных покупателей отпугивают общая перегретость этого рынка и выросшие за последний год более чем втрое цены. Местные девелоперы заняли выжидательную позицию, не форсируя вывод на рынок новых проектов. Развитие рынка недвижимости Сочи продолжится за счет массового сегмента, где отток спроса пока не ощущается.
На первичном рынке элитной недвижимости Сочи по итогам 2023 года может быть заключено не более 40 сделок, что на 45% меньше год к году, - прогнозируют в NF Group. Аналитики связывают такую ситуацию с перегретостью сочинского рынка и сохранением высоких цен.
Эксперты считают проблемой дефицит предложения премиальных площадей: "Сейчас продаются объекты либо по совершенно невообразимым ценам, либо не соответствующие стандартам элитной недвижимости".
Отмечается, что местные девелоперы не стараются выводить на рынок новые проекты, занимая выжидательную позицию.
Последняя волна роста интереса к недвижимости в Сочи началась на фоне массовых ограничений в пандемию. В 2021–2022 годах курорт лидировал по темпам роста цен на жилье в РФ, обгоняя даже Москву. Но в этом году тренд начал меняться. По данным NF Group, средняя стоимость элитных новостроек в Сочи сейчас составляет 2,5 млн руб. за 1 кв. м, что больше всего на 4% год к году.
Ситуация в сегменте элитных новостроек Сочи пока хуже, чем на массовом рынке, где в сентябре этого года заключено 580 сделок, что является рекордом за последние три года, - отмечают эксперты.
По данным bnMap.pro, сейчас в Сочи суммарно в реализации находятся 10,2 тыс. квартир и апартаментов массового сегмента общей площадью 416,4 тыс. кв. м.
Год к году показатели выросли на 53% и 57% соответственно. Средняя стоимость за год выросла на 14%, до 618,5 тыс. руб. за 1 кв. м, бюджет покупки — на 9%, до 26,1 млн руб.
Общий рост цен на сочинские новостройки аналитики bnMap.pro связывают с высокой строительной активностью: за последний год стартовали 17 проектов. В то же время в элитном сегменте политика застройщиков выглядит более сдержанной. По подсчетам NF Group, здесь представлены 12 тыс. кв. м, или 104 апартамента.
В то же время сами девелоперы элитных новостроек Сочи говорить об ограниченной активности покупателей и смене тренда на рынке пока не готовы.