42 минуты назад
ХАМАС опубликовал списки иностранцев, которым разрешено покинуть сектор Газа
В опубликованных ХАМАС списках находятся граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии.
"Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП "Рафах" 1 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00 (08:00 мск), чтобы облегчить себе процесс перехода",— говорится в сообщении пограничной службы сектора Газа.
В опубликованный "Хамасом" перечень также вошли сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) и ряда неправительственных организаций (НПО), действующих в анклаве. О каких именно НПО идет речь, не уточняется.
КПП "Рафах" является единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа. Ранее правительство Египта предложило в связи с войной между Израилем и движением «Хамас» создать лагеря для беженцев из сектора Газа в палестинском населенном пункте Рафах. Израиль также согласовал с Египтом и США пропуск через КПП "Рафах" на границе Египта с сектором машин с гуманитарной помощью. С 21 октября через КПП "Рафах" прошли только 94 грузовика.
Война Израиля и "Хамаса" началась 7 октября с массового ракетного обстрела израильской территории, захвата ряда территорий и заложников. Жертвами атаки стало не меньше 1,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию в секторе Газа. По данным Минздрава анклава, погибли больше 8 тысяч человек.