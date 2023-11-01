В мире

42 минуты назад

ХАМАС опубликовал списки иностранцев, которым разрешено покинуть сектор Газа

18
#ХАМАС #сектор Газа #Израиль #Палестина

В опубликованных ХАМАС списках находятся граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии.

Палестинское радикальное движение "Хамас" опубликовало список иностранных граждан, которые смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" на границе Египта с анклавом. В него, в частности вошли, граждане Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, а также Индонезии и Иордании, - пишет "Ъ".

"Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП "Рафах" 1 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00 (08:00 мск), чтобы облегчить себе процесс перехода",— говорится в сообщении пограничной службы сектора Газа.

В опубликованный "Хамасом" перечень также вошли сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) и ряда неправительственных организаций (НПО), действующих в анклаве. О каких именно НПО идет речь, не уточняется.

КПП "Рафах" является единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа. Ранее правительство Египта предложило в связи с войной между Израилем и движением «Хамас» создать лагеря для беженцев из сектора Газа в палестинском населенном пункте Рафах. Израиль также согласовал с Египтом и США пропуск через КПП "Рафах" на границе Египта с сектором машин с гуманитарной помощью. С 21 октября через КПП "Рафах" прошли только 94 грузовика.

Война Израиля и "Хамаса" началась 7 октября с массового ракетного обстрела израильской территории, захвата ряда территорий и заложников. Жертвами атаки стало не меньше 1,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию в секторе Газа. По данным Минздрава анклава, погибли больше 8 тысяч человек.

18
#ХАМАС #сектор Газа #Израиль #Палестина

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

Франция депортирует 39 россиян
#Франция #депортация
Франция депортирует 39 россиян

30.10.2023 13:02

В мире
В Аргентине 2500 морских слонов погибли от птичьего гриппа
В Аргентине 2500 морских слонов погибли от птичьего гриппа

28.10.2023 18:24

В мире
При взрыве в Стамбуле пострадали 5 человек
#взрыв #Турция
При взрыве в Стамбуле пострадали 5 человек

27.10.2023 15:18

В мире
В Турции прогремел взрыв на борту сухогруза
#взрыв #сухогруз
В Турции прогремел взрыв на борту сухогруза

27.10.2023 12:07

В мире
Посол Израиля рассказал о мобилизации россиян с двойным гражданством
#Израиль #мобилизация
Посол Израиля рассказал о мобилизации россиян с двойным гражданством

26.10.2023 13:32

В мире
В США не менее 22 человек погибли при стрельбе
#стрельба #США
В США не менее 22 человек погибли при стрельбе

26.10.2023 10:44

В мире