Происшествия

сегодня, 09:41

Пожарные тушили автомобиль «Опель Вектра» и подвал липецкой многоэтажки

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#МЧС #пожар
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Пожарные тушили автомобиль «Опель Вектра» и подвал липецкой многоэтажки

За минувшие сутки в Липецкой области горели автомобиль, ларек и два жилых дома.

Утром 31 октября на улице Карла Маркса в Усмани загорелся 18-летний автомобиль «Опель Вектра». Огонь повредил два квадратных метра подкапотного пространства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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В то же утро в селе Полибино Данковского района выгорел металлический ларек. В селе Борисовка Добровского района пожар возник в жилом частном доме — повреждены пять квадратных метров внутренней отделки, а в Липецке на улице Баумана, 333/14 пожар вспыхнул в подвале многоквартирного дома и закоптил пол квадратных метра стен и потолка.

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#МЧС #пожар
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