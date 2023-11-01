Пожарные тушили автомобиль «Опель Вектра» и подвал липецкой многоэтажки

За минувшие сутки в Липецкой области горели автомобиль, ларек и два жилых дома.



Утром 31 октября на улице Карла Маркса в Усмани загорелся 18-летний автомобиль «Опель Вектра». Огонь повредил два квадратных метра подкапотного пространства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В то же утро в селе Полибино Данковского района выгорел металлический ларек. В селе Борисовка Добровского района пожар возник в жилом частном доме — повреждены пять квадратных метров внутренней отделки, а в Липецке на улице Баумана, 333/14 пожар вспыхнул в подвале многоквартирного дома и закоптил пол квадратных метра стен и потолка.