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вчера, 22:40

Суд Кемерова оставил в силе приговор допустившим стрельбу в детском саду Красноярска

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Восьмой кассационный суд в Кемерове оставил в силе приговор сотрудникам охранного агентства, которые допустили стрельбу в детском саду весной 2022 года.

Прошлой весной в Красноярске 19-летняя девушка с огнестрельным оружием и газовым баллончиком проникла в детский сад и устроила стрельбу.

«Тогда двое воспитателей оказали сопротивление и защитили 17 детей. Именно этого не сделала сотрудница охранного предприятия, нахождение которой в детском саду имело единственную цель – обеспечить безопасность детей и персонала», – сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края.

Позже было выявлено множество нарушений в работе ЧОПа. Одно из них – директор охранного агентства допустила к работе сотрудницу, у которой не было навыков оказания охранных услуг.

В сентябре 2022 году директора ЧОпа и ее подчиненную суд признал виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Директору назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, ее подчиненной – 2,5 года.

Однако приговор пытались обжаловать, так как, по мнению виновных и из защиты, без внимания суда остались смягчающие обстоятельства, в том числе признания вины и раскаяния в содеянном.

Кассационный суд признал прежние решения законными и обоснованными.

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