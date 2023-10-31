Общество

36 минут назад

В частном секторе Матырского отключат холодную воду

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#отключения
В частном секторе Матырского отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 1 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся потребители более двух десятков улиц, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 4/8, 6, 6/2 ст.1, 10/3 по улице Циолковского, №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а по улице Московской, №№ 64/1, 64/2, 66, 68, 68/1, 70, 70/1, 70/2, 70/3, 72, 74, 76, 78, 80, 82/1, 82/2, 84, 82/4, 86, 86/2, 88, 90, 92, 94, 94а, 94б по улице Космонавтов, №№ 178, 198, 200, 222а, 222б, 224, 225, 228, 228б, 230, 259, 261 по улице Зои Космодемьянской, №№ 10, 10 ст.1, 10 ст.2 по улице Алмазной, № 26а по улице Передельческой, №№ 44, 43, 42 по улице Ферросплавной, частный сектор Левобережья – улицы Зои Космодемьянской и Боровая, также частный сектор Матырского – улицы Грушевая, Ромашковая, Земляничная, Васильковая, Надежды, Сливовая, Славянская, Абрикосовая, Ануфриева, Папанина, Знаменская, Барабанщикова, Бахаева, Басинского, переулок Каштановый. 

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Космонавтов, 82/4, улица З. Космодемьянской, улица Надежды. 
После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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#отключения

Комментарии (1)

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Ужас

8 минут назад
Ни на васильковой ни на ромашковой ни на грушевой , Барабанщикова , ни когда не было холодной воды!!!! Ни когда! Может по документам она и есть там, но её туда ни кто не проводил! За то пишут,что отключат, вы ее ещё не включали)
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