Липецкая вечЁрка: «жду 8 миллионов и три билета», полуголый гость кафе и демонтаж подземки

Сегодня, 31 октября, некто Ларский потребовал восемь миллионов рублей и билеты на самолет от детского сада и нескольких школ, полицейские выясняли, зачем ночью в котокафе «Мурград» влез полуголый мужчина, и на улице Краснозаводской начался демонтаж подземного перехода.