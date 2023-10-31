Общество

44 минуты назад

Липецкая вечЁрка: «жду 8 миллионов и три билета», полуголый гость кафе и демонтаж подземки

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#вечЁрка #телефонный терроризм #незаконное вторжение #подземный переход
Липецкая вечЁрка: «жду 8 миллионов и три билета», полуголый гость кафе и демонтаж подземки

Сегодня, 31 октября, некто Ларский потребовал восемь миллионов рублей и билеты на самолет от детского сада и нескольких школ, полицейские выясняли, зачем ночью в котокафе «Мурград» влез полуголый мужчина, и на улице Краснозаводской начался демонтаж подземного перехода.

Сотрудники восьми школ и детского сада № 105 получили сегодня неожиданное письмо по электронной почте. Некий Михаил Владимирович Ларский с сыном Владимиром сообщил, что зданий детсада и школ заминированы, и  потребовал восемь миллионов рублей и три билета вип-класса на самолет.

Господин Ларский сильно просчитался, посмеялись в городском департаменте образовнаия — сейчас каникулы, да и аэропорт «Липецк» с прошлого года не работает.

Кстати, Советский районный суд сегодня назначил за телефонный терроризм два года условного срока еще одному шутнику. 42-летний липчанин летом пытался сорвать свадьбу родственницы. Он позвонил в столовую, где отмечалось торжество, и заявил, что в здании заложена бомба. Суд обязал его еще и пройти лечение от алкоголизма.

Загадочное проникновение в котокафе минувшей ночью расследуют полицейские. Молодой полуобнаженный липчанин зачем-то залез в него через окно. Его заметила проезжавшая мимо женщина и вызвала полицию.

Незваный гость находится в больнице. Он  порезался об разбитые стекла.

 — Он в прошлой жизни был котом, реинкарнация произошла, а привычки и тяга к родному дому остались, — решил Автопарк.

 — Захотелось любви нечеловеческой! — уверен Ястреб.

 — За что замели? Может, он тоже кот в душе, а коты через окно ходят, так что все правильно. Вы еще Мурзиков всех посадите, — возмутился Барсик.

Сегодня на улице Краснозаводской начался демонтаж подземного перехода. Сначала его раскопают, а потом засыплют. Строители должны управиться за месяц.

 — В этом переходе можно фильмы снимать без декораций. Что-нибудь типа Армагеддона или Ядерной зимы, — написал Николай.

 — Ломать — не строить! Красивый город Липецк давно превратили в колхоз, — считает Гость.

Из-за этих работ изменено движение транспорта. Но объезжать место работ по улице Коммунистической захотели не все, и стали срезать через дворы — даже водители городских автобусов.


Естественно, это вызвало недовольство жителей дворов, превратившихся в проезжую часть. Стоит добавить, что правила никто, кроме водителей пассажирского транспорта, которые сошли с маршрута, не нарушал. Во дворах нет знака запрещающего сквозной проезд. Возможно, тем, кто организовывал временную схему движения стоило их установить.

Водители в Липецком районе жалуются на трудности с проездом на участке Боринское-Вербилово, где ремонтируют мост. В областном управлении дорог и транспорта попросили немного потерпеть, демонтаж балок моста уже завершен.

Природа радует липчан хорошей погодой —  сегодня самое теплое 31 октября за 114 лет. Температурный рекорд может произойти и завтра: синоптики прогнозируют на 1 ноября  до +16 градусов. И никаких дождей.
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#вечЁрка #телефонный терроризм #незаконное вторжение #подземный переход

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