Жители Липецкого района пожаловались на затруднения в движении из-за ремонта моста

Неудобства были временными.

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В редакцию GOROD48 обратились жители Липецкого района, которые пожаловались на дорожную обстановку на участке Боринское-Вербилово.«На дороге Боринское-Вербилово находится мост, который сейчас начали ремонтировать, при этом участок дороги очень узкий, проехать по одной стороне, которая открыта сейчас, можно с трудом, грунт обвалился. С прошлой недели начали постоянно перекрывать и вторую сторону, стоим по 40 минут! А люди едут на работу и с работы, везут детей в детский сад в Боринское (в Вербилово садика нет). К тому же это и путь школьного автобуса! А если скорой проехать или пожарным? А на носу зима, и как раз в этом месте спуск-подъем, и в зимнее время очень сильно переметает трассу», – говорится в обращении.– Дорогу, действительно, кратковременно перекрывали в связи с демонтажом балок, эта работа уже завершена. На объекте организовано реверсивное движение по одной полосе. Обочину подрядчик будет подсыпать по необходимости. Приносим извинения за временные неудобства и просим соблюдать максимальную осторожность при движении по участку строительных работ, – прокомментировали ситуацию в управлении дорог и транспорта Липецкой области.