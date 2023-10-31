Общество

сегодня, 16:36

Жители Липецкого района пожаловались на затруднения в движении из-за ремонта моста

8 892
#дорога
6
Жители Липецкого района пожаловались на затруднения в движении из-за ремонта моста

Неудобства были временными.

В редакцию GOROD48 обратились жители Липецкого района, которые пожаловались на дорожную обстановку на участке Боринское-Вербилово.

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«На дороге Боринское-Вербилово находится мост, который сейчас начали ремонтировать, при этом участок дороги очень узкий, проехать по одной стороне, которая открыта сейчас, можно с трудом, грунт обвалился. С прошлой недели начали постоянно перекрывать и вторую сторону, стоим по 40 минут! А люди едут на работу и с работы, везут детей в детский сад в Боринское (в Вербилово садика нет). К тому же это и путь школьного автобуса! А если скорой проехать или пожарным? А на носу зима, и как раз в этом месте спуск-подъем, и в зимнее время очень сильно переметает трассу», – говорится в обращении.

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– Дорогу, действительно, кратковременно перекрывали в связи с демонтажом балок, эта работа уже завершена. На объекте организовано реверсивное движение по одной полосе. Обочину подрядчик будет подсыпать по необходимости. Приносим извинения за временные неудобства и просим соблюдать максимальную осторожность при движении по участку строительных работ, – прокомментировали ситуацию в управлении дорог и транспорта Липецкой области.
8 892
#дорога
6

Комментарии (8)

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Я спросить хочу.

21 минуту назад
Вот они пожаловались. Жаловаться у нас все любят. И что? Легче стало? У нас такие работники по области и городу! В городе трубы 600 мм протыкают! Этих работников нужно направить работать на Крымский мост они его 200 лет бы делали и несделали!
ответить

На видео

39 минут назад
Гигантская пробка.
ответить

Вечно всё через

49 минут назад
одно место в Липецком районе!
ответить

Автохам

52 минуты назад
Яков Ляксанч, местные фермеры за литр бензина удавятся.
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Надо

53 минуты назад
Срочно запретить ремонты.
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Партработник

сегодня, 16:59
Создадут проблему, а потом, извините, простите, мы больше так не будем.
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Яков Ляксанч

сегодня, 16:49
Через Елец-Лозовку можно объехать
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товарищ Поддорожный

сегодня, 16:48
Кому не нравится!?! Ходите тогда пешком!!
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