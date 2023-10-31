AR из 19 века: новый проект нетривиально расскажет о Василии Поленове и учениках

Чтобы зрители могли посмотреть на жизнь и творчество автора «Московского дворика» по-новому, «Ростелеком» пригласил в команду журналистов и блогеров ЦФО.

В Москве на площадке бизнес-центра «Академик», где размещаются разработчики «Ростелекома», состоялась презентация нового просветительского проекта «Василий Поленов. Учитель и ученики».(12+)

В рамках Года педагога и наставника в России телеком-гигант, Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова, Ассоциация музеев Дальнего Востока решили найти нестандартный подход для увековечивания и популяризации выдающихся деятелей искусства страны.

Как рассказал во время презентации проекта вице-президент — директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком Денис Лысов, идея о его создании возникла в июне текущего года на заседании попечительского совета музея-заповедника совместно с его директором и правнучкой гениального художника Натальей Поленовой.

– Инициатива была принята и поддержана всеми участниками совещания. Сегодня мы представили результат многомесячной совместной работы медиасообществу ЦФО. Уверены, созданные учебные материалы будут полезны и интересны не только деятелям искусства и будущим художникам, но и широкой общественности, - отметил Денис Лысов.

Чтобы проект стал поистине народным, для его создания пригласили журналистов и блогеров из разных регионов, а также искусствоведов, музейщиков.

По своему масштабу и охвату он стал одним из первых в стране в культурно-исторической и образовательной среде. Коллективы авторов на протяжении нескольких месяцев снимали видеоролики, посвященные какой-то вехе жизни Василия Поленова или его учеников: Исаака Левитана, Константина Коровина, Сергея Виноградова, Ильи Остроухова, Абрама Архипова и Александра Головина.

Для этого калужане отравились в Карелию и в имение отца художника «Имоченицы» Ленинградской области, чтобы окунуться в первые годы жизни великого мастера и понять, где зародилась любовь Василия Поленова к русской природе.

Тамбовчане рассказали историю любви бабушки и дедушки живописца, побывав в Старой Ольшанке. Там Василий Дмитриевич также бывал в детстве и слушал бабушкины сказки – отсюда любовь к простому русскому пейзажу и налёт мистицизма в некоторых работах. А команда из Рязани окрестила живописца одним из первых художников, который использовал дополненную реальность – AR (об одном из таких полотен был мини-фильм команды).

Наверное, самым метким замечанием от авторов стала фраза, что по итогу работы они сами стали учениками Василия Поленова.

– Цель нашего проекта — с помощью интернет-каналов рассказать детям, подросткам, молодежи о значимости отечественной культуры. Проект уже охватил большинство дальневосточных художественных музеев и сегодня, по эстафете, переходит в центральную часть России. Уверены, рассказывая о жизни и творчестве Василия Поленова, о роли, которую он сыграл в судьбах своих прославленных учеников, мы сможем широко популяризовать художественное наследие живописца и его последователей. Прекрасно, что мы живем в век, когда цифровые технологии позволяют передавать информацию через любые расстояния, – отметила во время официальной части директор Государственного музея-заповедника В. Д. Поленова, правнучка художника Наталья Поленова. Она также поблагодарила команды авторов видеороликов из Калуги, Рязани, Смоленска, Тамбова.

Мини-лекции о мэтре и его школе планируют демонстрировать ученикам обычных и художественных учебных заведений – как в городах, так и в отдаленных селах (благо, цифровая изоляция для многих в прошлом – линии связи прокладывает, в том числе, «Ростелеком»).

– Этот проект мог бы остаться региональным, если не местечковым, если бы не позиция руководства музея-заповедника имени Поленова и руководства компании «Ростелеком». Приятно, что дети в селах, которые живут в отдаленных от райцентра селах теперь будут иметь возможность получать художественное образование, не имея возможности лично бывать в музеях даже своего региона, – отметил в онлайн-режиме председатель Ассоциации музеев Дальнего Востока и Сибири Виктор Шалай.

Впрочем, интерес к проекту среди журналистов во время презентации натолкнул организаторов на мысль, что со временем он может получить отдельный сайт. К тому же видеотеку могут пополнить желающие – провайдер приглашает авторов к участию. Ведь Василий Поленов воспитал десятки достойных художников — тем для раскрытия хватит многим.

Примечательно, что Центральную Россию и Восток страны в программе для журналистов связала не только живопись великого Поленова, но и современное кино. В новом кинозале Мосфильма состоялась премьера якутского режиссера Степана Бурнашёва и его коллеги Дмитрия Давыдова - серии из шести новелл под названием «Эт». Не будем, как говорится, спойлерить по сюжету.

Но факт, что якутское кино стало своеобразным феноменом, известным за пределами республики, картины этого режиссера можно увидеть на сервисе Wink, а о Василии Поленове вместе снимают фильмы журналисты с берегов Тихого Океана и из Средней полосы, оставляет вопрос.

Могут ли существовать границы для искусства и творчества в эпоху интернета?

ПАО «Ростелеком». Реклама