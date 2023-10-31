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Фармпроизводители выступили против введения акциза на медицинский спирт
Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) выступили против введения акциза на медицинский спирт.
"Предложение Минфина распространить акциз для этилового спирта на этанол приведет не к обелению рынка нелегального алкоголя в РФ, а к увеличению стоимости фармсубстанций и в конечном счете препаратов из списка жизненно важных и необходимых (ЖНВЛП)" — с такой критикой предложения в обращении к главе ведомства Антону Силуанову выступила Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС).
Как следует из письма АФПЕАЭС, акциз сделает выпуск многих фармсубстанций, которые используются для создания препаратов из списка ЖНВЛП, нерентабельным, - пишет "Ъ".
Повышение же цен на них на 30–80% для компенсации акциза вряд ли возможно из-за госрегулирования.
В конечном счете пострадает даже не российское фармпроизводство, а пациенты, которые будут вынуждены переходить на более дорогие зарубежные аналоги необходимых препаратов, - считают эксперты.
Впервые о необходимости ввести акциз на этанол (речь о медицинском спирте) летом заявила глава Совета федерации Валентина Матвиенко: по ее словам, в 2022 году в РФ было произведено 6,8 млн декалитров (дал) медицинского спирта, а в фармпромышленности было востребовано только 1,6 млн дал, остальной объем был использован для производства нелегальной алкогольной продукции. Предложение тогда поддержал глава Минфина Антон Силуанов, и в начале августа ведомство направило в аппарат правительства проект поправок к гл. 22 ("Акцизы") ч. 2 Налогового кодекса (НК). По мнению ведомства, распространение акцизов на этанол позволит продолжить легализацию рынка алкоголя в РФ — после ужесточения требований к производству и обороту этилового спирта ведомство фиксирует «неоправданное увеличение» выпуска необлагаемого акцизом этанола. С 2023 года, напомним, поправками к НК ставка акциза на остальную спиртосодержащую продукцию была повышена с 589 руб. до 613 руб. за 1 л безводного спирта. В 2024 году запланирован рост акциза до 638 руб., в 2025-м — до 664 руб.