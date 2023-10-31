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41 минуту назад

Фармпроизводители выступили против введения акциза на медицинский спирт

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#экономика #акцизы #спирт

Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) выступили против введения акциза на медицинский спирт.

Фармпроизводители стран ЕАЭС раскритиковали инициативу Минфина распространить акцизы для этилового спирта на этанол, - следует из письма профильной ассоциации.

"Предложение Минфина распространить акциз для этилового спирта на этанол приведет не к обелению рынка нелегального алкоголя в РФ, а к увеличению стоимости фармсубстанций и в конечном счете препаратов из списка жизненно важных и необходимых (ЖНВЛП)" — с такой критикой предложения в обращении к главе ведомства Антону Силуанову выступила Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС).

Как следует из письма АФПЕАЭС, акциз сделает выпуск многих фармсубстанций, которые используются для создания препаратов из списка ЖНВЛП, нерентабельным, - пишет "Ъ".

Повышение же цен на них на 30–80% для компенсации акциза вряд ли возможно из-за госрегулирования.

В конечном счете пострадает даже не российское фармпроизводство, а пациенты, которые будут вынуждены переходить на более дорогие зарубежные аналоги необходимых препаратов, - считают эксперты.

Впервые о необходимости ввести акциз на этанол (речь о медицинском спирте) летом заявила глава Совета федерации Валентина Матвиенко: по ее словам, в 2022 году в РФ было произведено 6,8 млн декалитров (дал) медицинского спирта, а в фармпромышленности было востребовано только 1,6 млн дал, остальной объем был использован для производства нелегальной алкогольной продукции. Предложение тогда поддержал глава Минфина Антон Силуанов, и в начале августа ведомство направило в аппарат правительства проект поправок к гл. 22 ("Акцизы") ч. 2 Налогового кодекса (НК). По мнению ведомства, распространение акцизов на этанол позволит продолжить легализацию рынка алкоголя в РФ — после ужесточения требований к производству и обороту этилового спирта ведомство фиксирует «неоправданное увеличение» выпуска необлагаемого акцизом этанола. С 2023 года, напомним, поправками к НК ставка акциза на остальную спиртосодержащую продукцию была повышена с 589 руб. до 613 руб. за 1 л безводного спирта. В 2024 году запланирован рост акциза до 638 руб., в 2025-м — до 664 руб.
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#экономика #акцизы #спирт

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