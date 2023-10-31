Происшествия

18 минут назад

Пытавшийся испортить свадьбу родственницы липчанин получил два года условно

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#телефонный терроризм
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Пытавшийся испортить свадьбу родственницы липчанин получил два года условно

В суде мужчина признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Советский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком 42-летнего липчанина за телефонный терроризм: 8 июля примерно в 18:13 мужчина позвонил на номер «112» со своего телефона и сообщил о готовящемся взрыве столовой, расположенной на третьем этаже в здании муниципального унитарного предприятия «Городской электротранспорт» в доме №77 по улице Московской.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, позвонивший по номеру вызова экстренных служб «112» мужчина был нетрезв. Но из-за неудачной пьяной шутки к объекту социальной инфраструктуры были стянуты правоохранительные органы на проверку ложного сообщения и иные специализированные службы – пожарные, скорая.

Оказалось, что так липчанин хотел испортить свадьбу родственницы, откуда его выпроводили после конфликта с одним из гостей. Полицейские и кинолог с собакой обследовали столовую и ничего не нашли.

В суде мужчина полностью признал свою вину и ходатайствовал о вынесении приговора в особом порядке.

Действия подсудимого были квалифицированы по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры).

На условно осужденного приговором также наложена обязанность пройти лечение от алкоголизма и социальную реабилитацию.

127
#телефонный терроризм
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