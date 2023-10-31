Общество

34 минуты назад

Липчане жалуются на развалившуюся лестницу на улице Володарского

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#лестница
Липчане жалуются на развалившуюся лестницу на улице Володарского

Управление главного смотрителя мэрии готово ее восстановить, но не в этом году.

В редакцию GOROD48 обратись жители улицы Володарского. Это — частный сектор. Чтобы попасть на Володарского с улицы Индустриальной, нужно спуститься по крутому, под 30 градусов, спуску на автомобиле или сойти по полностью разрушенной бетонной лестнице, поросшей кустарником. «С осени до лета сделать это крайне проблематично даже на машине. А уж пешком сойти вниз или подняться вверх может не каждый человек. Был у нас случай, когда зимой хоронили человека, и гроб с телом уронили несколько раз, пока вынесли его на руках вверх на улицу Индустриальную», — говорят жители улицы.

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Об этой проблеме, кстати, хорошо известно депутату горсовета Вере Урываевой, в границы округа которой входит улица Володарского. Дважды на проблемный спуск собирались осмотреть комиссии горсовета с участием чиновников, но ни один из выездов по каким-то причинам не состоялся.

— Рядом достраивают две высотки ЖК «На Депутатской». Сейчас идут переговоры с застройщиком о его возможном участии в восстановлении покрытия дороги и пешеходного спуска, — сказала депутат.

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В управлении главного смотрителя Липецка хорошо знают о проблеме жителей улицы Володарского. В этом году по заказу ведомства отремонтирована аварийная лестница у дома №3 по улице Индустриальной, откуда и начинается спуск на улицу Володарского.

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Но бюджет УГС на этот год расписан до копейки. Поэтому ведомство предложит департаменту дорожного хозяйства и благоустройства внести ремонт дороги и пешеходной лестницы в планы 2024 года.
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#лестница

Комментарии (1)

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Партработник

20 минут назад
Предлагаю получку чиновникам тоже перенести на 2025 год.
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