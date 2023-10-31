Коронавирус

49 минут назад

Количество заболевших COVID-19 липчан за неделю выросло на треть

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#коронавирус
Количество заболевших COVID-19 липчан за неделю выросло на треть

Смертельных случаев при этом не зарегистрировано.

За неделю, с 23 по 29 октября, в Липецкой области выявлены 107 случаев заболевания COVID-19. Это значительно больше, чем неделей ранее (69 заболевших). Количество погибших от болезни с начала эпидемии не изменилось — 4 005 человек. Семь человек госпитализированы — неделю назад в больницы положили четырех человек. Выздоровели 60 человек, неделю назад врачи — 87. Сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

В России за неделю умер 61 человек. Заболели 25 983 человека, а выздоровели — 20 754, против 15 722 неделей ранее.
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#коронавирус

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