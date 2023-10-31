Происшествия

46 минут назад

На трассе Липецк-Данков произошло двойное столкновение, а в Липецке сбили пешехода

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#авария #ДТП
На трассе Липецк-Данков произошло двойное столкновение, а в Липецке сбили пешехода

За сутки на дорогах региона пострадали шесть человек.

30 октября на дорогах Липецкой области произошли 25 ДТП, в четырех из них люди.

Об аварии на улице Водопьянова GOROD48 уже сообщал. По данным ГИБДД, она произошла около десяти часов вечера.

В этот же вечер на дороге Липецк – Данков в Лебедянском районе произошло двойное столкновение. Сначала автомобиль «Ситроен» столкнулся с «ГАЗелью», а потом «ГАЗель» ударилась в «Фольксваген». В аварии пострадали 31-летний водитель «Ситроена» и 58-летний водитель «Фольксвагена». Оба мужчины госпитализированы.

В Липецке около девяти часов вечера на дороге Липецк – Грязи 21-летний водитель «Киа» сбил 51-летнего пешехода. С травмами мужчину госпитализировали.
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#авария #ДТП

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