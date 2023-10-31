Происшествия
46 минут назад
На трассе Липецк-Данков произошло двойное столкновение, а в Липецке сбили пешехода
За сутки на дорогах региона пострадали шесть человек.
30 октября на дорогах Липецкой области произошли 25 ДТП, в четырех из них люди.
Об аварии на улице Водопьянова GOROD48 уже сообщал. По данным ГИБДД, она произошла около десяти часов вечера.
В этот же вечер на дороге Липецк – Данков в Лебедянском районе произошло двойное столкновение. Сначала автомобиль «Ситроен» столкнулся с «ГАЗелью», а потом «ГАЗель» ударилась в «Фольксваген». В аварии пострадали 31-летний водитель «Ситроена» и 58-летний водитель «Фольксвагена». Оба мужчины госпитализированы.
В Липецке около девяти часов вечера на дороге Липецк – Грязи 21-летний водитель «Киа» сбил 51-летнего пешехода. С травмами мужчину госпитализировали.
Об аварии на улице Водопьянова GOROD48 уже сообщал. По данным ГИБДД, она произошла около десяти часов вечера.
В этот же вечер на дороге Липецк – Данков в Лебедянском районе произошло двойное столкновение. Сначала автомобиль «Ситроен» столкнулся с «ГАЗелью», а потом «ГАЗель» ударилась в «Фольксваген». В аварии пострадали 31-летний водитель «Ситроена» и 58-летний водитель «Фольксвагена». Оба мужчины госпитализированы.
В Липецке около девяти часов вечера на дороге Липецк – Грязи 21-летний водитель «Киа» сбил 51-летнего пешехода. С травмами мужчину госпитализировали.