Происшествия
сегодня, 09:00
Два человека попали в больницу после столкновения внедорожника со столбом на улице Водопьянова
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Вечером 30 октября на улице Водопьянова в Липецке 48-летний водитель «УАЗа Патриот» не справился с управлением и врезался столб.
Автомобиль получил серьезные повреждения. Заблокированных в салоне водителя и его 42-летнюю пассажирку с помощью специальных инструментов вызволили спасатели городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, оба пострадавших получили переломы ног и травмы головы. Бригады скорой доставили их в больницу.
Фото: УГИБДД по Липецкой области
Автомобиль получил серьезные повреждения. Заблокированных в салоне водителя и его 42-летнюю пассажирку с помощью специальных инструментов вызволили спасатели городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, оба пострадавших получили переломы ног и травмы головы. Бригады скорой доставили их в больницу.
Фото: УГИБДД по Липецкой области
3 1174
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Ватник
Джон Ленин