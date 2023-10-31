Происшествия

сегодня, 09:00

Два человека попали в больницу после столкновения внедорожника со столбом на улице Водопьянова

3 1174
#ДТП #столб #внедорожник
Два человека попали в больницу после столкновения внедорожника со столбом на улице Водопьянова
Вечером 30 октября на улице Водопьянова в Липецке 48-летний водитель «УАЗа Патриот» не справился с управлением и врезался столб.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Заблокированных в салоне водителя и его 42-летнюю пассажирку с помощью специальных инструментов вызволили спасатели городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

По предварительным данным, оба пострадавших получили переломы ног и травмы головы. Бригады скорой доставили их в больницу.

Фото: УГИБДД по Липецкой области
3 1174
#ДТП #столб #внедорожник

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

140

16 минут назад
Джон Ленин, там ограничение 60км/ч
ответить

Ватник

43 минуты назад
Джон Ленин, Спортивный уазик.
ответить

Джон Ленин

сегодня, 09:18
Там скорость допустимая 40 км в час! Куда летели, соколы???????
ответить
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

На трассе Липецк-Данков произошло двойное столкновение, а в Липецке сбили пешехода
#авария #ДТП
На трассе Липецк-Данков произошло двойное столкновение, а в Липецке сбили пешехода

40 минут назад

Происшествия
Ночью в котокафе «Мурград» забрался и уснул полуголый мужчина
#незаконное вторжение
19
Ночью в котокафе «Мурград» забрался и уснул полуголый мужчина

вчера, 22:45

Происшествия
Дело об убийстве в автосервисе дошло до суда
#убийство
Дело об убийстве в автосервисе дошло до суда

вчера, 15:17

Происшествия
Курьер телефонных мошенников приговорен к обязательным работам
#мошеничество
4
Курьер телефонных мошенников приговорен к обязательным работам

вчера, 15:08

Происшествия
Двое парней угнали машину старика и врезались в столб, уходя от погони
#угон
16
Двое парней угнали машину старика и врезались в столб, уходя от погони

вчера, 12:40

Происшествия
73-летний мужчина погиб в Липецке под колесами «Лады Ларгус»
#авария #ДТП
4
73-летний мужчина погиб в Липецке под колесами «Лады Ларгус»

вчера, 09:48

Происшествия