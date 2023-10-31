Два человека попали в больницу после столкновения внедорожника со столбом на улице Водопьянова

Вечером 30 октября на улице Водопьянова в Липецке 48-летний водитель «УАЗа Патриот» не справился с управлением и врезался столб.



Автомобиль получил серьезные повреждения. Заблокированных в салоне водителя и его 42-летнюю пассажирку с помощью специальных инструментов вызволили спасатели городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.



По предварительным данным, оба пострадавших получили переломы ног и травмы головы. Бригады скорой доставили их в больницу.



Фото: УГИБДД по Липецкой области

