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сегодня, 22:04
Минсельхоз Кузбасса прокомментировал резкий рост цен на яйца
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Министерство сельского хозяйства Кемеровской области объяснило подорожание яиц в регионе ростом затрат на производство. Как пояснил официальный представитель ведомства, подорожали корма для птиц, ГСМ, оборудование и комплектующие. В сообщении отмечается, что помимо себестоимости в конечной цене есть еще торговая наценка.
– Кузбасские товаропроизводители не допускают необоснованного повышения цен на продукцию. Решение вопросов, связанных с ростом цен на продукты, относится к компетенции Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Сотрудники ведомства ведут постоянный мониторинг ценообразования, – говорится сообщении ведомства.
Официальный комментарий появился после жалобы кузбассовца на подорожание яиц, размещенной в соцсетях губернатора, отмечает VSE42.RU.
– В кемеровских магазинах цена на яйца категории С0 уже 100 рублей, а на категорию С1 85 рублей, и она еще называется социальной ценой. У нас что, в области миллионеры живут? –задал вопрос мужчина.
– Кузбасские товаропроизводители не допускают необоснованного повышения цен на продукцию. Решение вопросов, связанных с ростом цен на продукты, относится к компетенции Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Сотрудники ведомства ведут постоянный мониторинг ценообразования, – говорится сообщении ведомства.
Официальный комментарий появился после жалобы кузбассовца на подорожание яиц, размещенной в соцсетях губернатора, отмечает VSE42.RU.
– В кемеровских магазинах цена на яйца категории С0 уже 100 рублей, а на категорию С1 85 рублей, и она еще называется социальной ценой. У нас что, в области миллионеры живут? –задал вопрос мужчина.
13