Общество

11 минут назад

Из разбитого колодца на улице Ладыгина текут фекалиями

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#РВК-Липецк #канализация
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Энергетики утверждают, что колодец пробил черный ассенизатор.

30 октября Telegram-канал «КПРФ.Быковских» опубликовал видео поврежденного канализационного коллектора на улице Ладыгина станции Казинка.

Автор публикации сообщил, что стоки из колодца вытекают в реку Матыра на протяжении двух недель.

«Местные жители рассказали, что колодец пробили намеренно для сброса стоков», — говорится в сообщении канала.

За комментарием мы обратились в «РВК-Липецк». Там сообщили, что утечку обнаружили еще 27 октября: «во время осмотра объектов возле канализационных колодцев, в районе железнодорожной станции «Казинка» был замечен черный ассенизатор, который уехал, увидев сотрудников водоканала». 

Энергетики обнаружили, что колодец поврежден «неизвестными лицами, из-за чего происходил сброс в кювет. Специалисты РВК сразу же приступили к очистке колодца и ремонту. Для этого в ночь с пятницы на субботу было ограничено водоснабжение близлежащих микрорайонов. Завершить работы оперативно не удалось из-за погоды», — сказано в комментарии компании GOROD48.
68
#РВК-Липецк #канализация
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