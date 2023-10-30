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27 минут назад
РФ поставляет в Китай, Южную Корею и Африку 2,33 млн рыбы
Ежегодно Россия поставляет в Китай, Южную Корею и Африку 2,33 млн рыбы.
В России ежегодно добывают порядка 5 млн тонн рыбы и морепродуктов, из них около 2,33 млн тонн поставляются за рубеж. Остальное направляется на внутренний рынок, - рассказал президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
По его словам, больше всего рыбы продается в Китай. Помимо Китая, много рыбы Россия поставляет в Южную Корею, небольшие партии – в Японию. По словам Мартынова, только одно дальневосточное рыбное хозяйство поставляет рыбу в 20 стран. К примеру, в Африку Россия экспортирует сельдь, - передает "НСН".
По мнению эксперта, Россия может обеспечить внутренний рынок, поэтому запрет на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран мало скажется на общей ситуации. При необходимости рыбаки смогут поставить на внутренний рынок дополнительные партии продукции, - считает Мартынов.
"Отмечу, что сегодня рыбная отрасль может похвастаться, в частности, серьезной береговой инфраструктурой и новым флотом. Мы вполне справимся с любыми вызовами, которые будут направлены на Россию в области рыбного хозяйства", - отметил он.
Ранее в СМИ сообщалось со ссылкой на посла России в Осло Теймураза Рамишвили, что российское правительство ввело до конца 2023 года запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, в число которых входит Норвегия. По мнению дипломата, это позволит российским производителям занять высвободившиеся ниши на внутреннем рынке, включая премиальный сегмент. Мартынов заявил, что такой запрет очень слабо отразится на внутреннем рынке.
По его словам, больше всего рыбы продается в Китай. Помимо Китая, много рыбы Россия поставляет в Южную Корею, небольшие партии – в Японию. По словам Мартынова, только одно дальневосточное рыбное хозяйство поставляет рыбу в 20 стран. К примеру, в Африку Россия экспортирует сельдь, - передает "НСН".
По мнению эксперта, Россия может обеспечить внутренний рынок, поэтому запрет на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран мало скажется на общей ситуации. При необходимости рыбаки смогут поставить на внутренний рынок дополнительные партии продукции, - считает Мартынов.
"Отмечу, что сегодня рыбная отрасль может похвастаться, в частности, серьезной береговой инфраструктурой и новым флотом. Мы вполне справимся с любыми вызовами, которые будут направлены на Россию в области рыбного хозяйства", - отметил он.
Ранее в СМИ сообщалось со ссылкой на посла России в Осло Теймураза Рамишвили, что российское правительство ввело до конца 2023 года запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, в число которых входит Норвегия. По мнению дипломата, это позволит российским производителям занять высвободившиеся ниши на внутреннем рынке, включая премиальный сегмент. Мартынов заявил, что такой запрет очень слабо отразится на внутреннем рынке.