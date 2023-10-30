В России за год на 16% увеличилось число споров бизнеса в судах

При этом заметно снизилось число исполнительных производств и компаний-должников. Причиной этому может быть рост деловой активности и стремление компаний решать вопросы мирно без привлечения приставов.





Параллельно за тот же период на треть снизилось как число исполнительных производств (до 905 тыс.), так и количество компаний-должников (до 233 тыс.).



Специалисты сервиса анализировали динамику числа арбитражных споров с сентября 2020 года по сентябрь 2023 года. Расчет числа дел основывался на учете количества индивидуальных номеров налогоплательщика (ИНН), фигурирующих в арбитражных делах в качестве ответчика. Если один и тот же ИНН выступал ответчиком в нескольких спорах, то он учитывался столько раз, сколько было споров. В основном речь идет о юрлицах (они составляют около 80% ответчиков по арбитражным разбирательствам), но количество дел с участием ИП растет: за три года их стало больше на 42%.



Увеличение числа споров в арбитражных судах может быть косвенным признаком роста деловой активности, а снижение исполнительных производств говорит о желании бизнеса решать разногласия мирным путем и не доводить до взыскания долгов судебными приставами, считают аналитики «Контур.Фокуса». Другое объяснение: сработал эффект антикризисных мер правительства — моратория на банкротство, введенного в 2022 году, и системы отсрочек по уплате долгов перед ФНС.



По абсолютному числу судебных дел в арбитраже лидируют Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Это крупные регионы с высокой деловой активностью, поясняется в исследовании. К самым «спокойным» по количеству арбитражных споров аналитики отнесли регионы с небольшой численностью населения — Чукотский и Ненецкий автономные округа, Еврейскую автономную область, Республику Алтай и Магаданскую область. В исследовании учитывались и данные по новым территориям — Херсонской, Запорожской областям, ЛНР и ДНР (там зафиксированы единичные случаи арбитражных разбирательств). Однако информация по ним собирается с 2022 года, а потому сравнения нерепрезентативны, - отмечают авторы.



Среди отраслей больше всего арбитражных споров возникает в сферах недвижимости и управлении недвижимостью (на них приходится около 100 тыс. на 1 сентября), строительства, ретейла, грузоперевозок и ресторанного бизнеса. Меньше всего экономических разбирательств фиксируется в научной сфере, производстве детских товаров, легковых автомобилей и мототехники, оптовой продаже оружия — они исчисляются единицами.



Большинство дел в арбитражных судах связано со взысканием денежных средств кредиторов с должников. Если сторонам не удается урегулировать спор мирным соглашением и добровольным погашением долгов или обращением в банк с исполнительным листом от нотариуса или суда (в случае наличия достаточных средств на счетах должника банк переведет их взыскателю), то начинается исполнительное производство, которым занимается ФССП. Такие должники отражаются в реестре службы приставов.



В статистике исполнительных производств (количество производств, начатых в течение отчетного периода), собранной по реестру ФССП, учитывались только юридические лица. За трехлетний период количество компаний, привлеченных к ответственности по долгам, снизилось на четверть — с 315 тыс. до 234 тыс. Внутри трехлетки динамика была разнонаправленной: за год по 1 сентября 2021 года число компаний-должников выросло на 10%, за следующий год почти не изменилось, а за год по 1 сентября 2023 года произошел спад — на треть.



Если в сентябре 2022 года насчитывалось 349 тыс. юрлиц-должников и 1,4 млн исполнительных производств (по одному юрлицу может быть несколько исполнительных производств), то годом позже — 234 тыс. и 906 тыс. соответственно. Общая сумма исполнительных производств за год снизилась с 733 млрд до 414 млрд рублей.





Российские компании стали чаще обращаться в суд. На 1 сентября число участников рассматриваемых исков, поступающих от предпринимателей или компаний, превысило полмиллиона. Это на 77% больше, чем на 1 сентября 2020 года, - передает РБК со ссылкой на исследование сервиса "Контур.Фокус".Параллельно за тот же период на треть снизилось как число исполнительных производств (до 905 тыс.), так и количество компаний-должников (до 233 тыс.).Специалисты сервиса анализировали динамику числа арбитражных споров с сентября 2020 года по сентябрь 2023 года. Расчет числа дел основывался на учете количества индивидуальных номеров налогоплательщика (ИНН), фигурирующих в арбитражных делах в качестве ответчика. Если один и тот же ИНН выступал ответчиком в нескольких спорах, то он учитывался столько раз, сколько было споров. В основном речь идет о юрлицах (они составляют около 80% ответчиков по арбитражным разбирательствам), но количество дел с участием ИП растет: за три года их стало больше на 42%.Увеличение числа споров в арбитражных судах может быть косвенным признаком роста деловой активности, а снижение исполнительных производств говорит о желании бизнеса решать разногласия мирным путем и не доводить до взыскания долгов судебными приставами, считают аналитики «Контур.Фокуса». Другое объяснение: сработал эффект антикризисных мер правительства — моратория на банкротство, введенного в 2022 году, и системы отсрочек по уплате долгов перед ФНС.По абсолютному числу судебных дел в арбитраже лидируют Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Это крупные регионы с высокой деловой активностью, поясняется в исследовании. К самым «спокойным» по количеству арбитражных споров аналитики отнесли регионы с небольшой численностью населения — Чукотский и Ненецкий автономные округа, Еврейскую автономную область, Республику Алтай и Магаданскую область. В исследовании учитывались и данные по новым территориям — Херсонской, Запорожской областям, ЛНР и ДНР (там зафиксированы единичные случаи арбитражных разбирательств). Однако информация по ним собирается с 2022 года, а потому сравнения нерепрезентативны, - отмечают авторы.Среди отраслей больше всего арбитражных споров возникает в сферах недвижимости и управлении недвижимостью (на них приходится около 100 тыс. на 1 сентября), строительства, ретейла, грузоперевозок и ресторанного бизнеса. Меньше всего экономических разбирательств фиксируется в научной сфере, производстве детских товаров, легковых автомобилей и мототехники, оптовой продаже оружия — они исчисляются единицами.Большинство дел в арбитражных судах связано со взысканием денежных средств кредиторов с должников. Если сторонам не удается урегулировать спор мирным соглашением и добровольным погашением долгов или обращением в банк с исполнительным листом от нотариуса или суда (в случае наличия достаточных средств на счетах должника банк переведет их взыскателю), то начинается исполнительное производство, которым занимается ФССП. Такие должники отражаются в реестре службы приставов.В статистике исполнительных производств (количество производств, начатых в течение отчетного периода), собранной по реестру ФССП, учитывались только юридические лица. За трехлетний период количество компаний, привлеченных к ответственности по долгам, снизилось на четверть — с 315 тыс. до 234 тыс. Внутри трехлетки динамика была разнонаправленной: за год по 1 сентября 2021 года число компаний-должников выросло на 10%, за следующий год почти не изменилось, а за год по 1 сентября 2023 года произошел спад — на треть.Если в сентябре 2022 года насчитывалось 349 тыс. юрлиц-должников и 1,4 млн исполнительных производств (по одному юрлицу может быть несколько исполнительных производств), то годом позже — 234 тыс. и 906 тыс. соответственно. Общая сумма исполнительных производств за год снизилась с 733 млрд до 414 млрд рублей.