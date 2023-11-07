Ипотеку в Липецке выгоднее всего брать семьям с детьми

Вслед за ростом ключевой ставки Центробанка подорожала и ипотека. Кому сегодня по-прежнему выгодно покупать квартиру в кредит, и как будет развиваться ипотечный рынок в регионе – рассказала эксперт, руководитель ипотечного центра ПСБ в Липецке Любовь Носова.

Новостройки

По данным ПСБ, именно новостройки сегодня выходят на первый план и становятся лидерами жилищного рынка – годовой рост спроса на них в регионе составляет 56% и уже обогнал вторичку.

«В ближайшие месяцы тенденция будет сохраняться. Не исключено, что спрос на новое жилье останется лидирующим, потому что повышение ставок по займам не затронуло госпрограммы. Мы видим всплеск интереса к кредитам, которые рассчитаны на семьи с детьми, военных и IТ-специалистов (а в Липецке около 39 компаний, официально зарегистрированы как IТ) – для них процентная ставка на жилье в новых и строящихся домах существенно ниже рыночной», – поделилась Любовь Носова.

ТОП самых популярных районов, где липчане покупают жильё (по данным аналитики ПСБ):

• в центре - ЖК «Атмосфера», ЖК "Аисттауэр", ЖК «Механизаторов» и ЖК «Поколение».

• в спальных районах города: ЖК «Весна», ЖК «Геометрия», ЖК «Коллекционер»

Семьи с детьми

С начала этого года липчане покупали квартиры в среднем за 3 млн рублей, и чаще брали двухкомнатные общей площадью в среднем 50 кв.м. В большинстве случаев (40% от общего количества заёмщиков) за ипотечным кредитом обращались семейные пары в возрасте 30-40 лет. Эта категория покупателей сегодня может рассчитывать на одну из наиболее комфортных ставок по ипотеке – 5,7%*. Привлекательные условия и для семей военных - 5,6%**.

Кроме того, в этом году льготная программа расширена: если раньше на получение такого кредита могли рассчитывать семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года, то теперь низкая ставка по ипотеке доступна также семьям с двумя детьми до 18 лет, при этом сроки их рождения не имеют значения. По-прежнему льготными условиями может воспользоваться семья, где есть несовершеннолетний ребенок с ограниченными возможностями.

«Для ПСБ важно поддерживать молодые семьи и семейные ценности. При оформлении ипотеки мы также реализуем льготы для молодых семей, материнский капитал и различные субсидии, чтобы максимально снизить финансовую нагрузку на супругов», – прокомментировала Любовь Носова.

Совет от финансового эксперта ПСБ Любови Носовой:

Покупая новостройку, обратите внимание на:

– Выбор застройщика. Посетите офис застройщика, тщательно изучите документы – они должны быть доступны онлайн на сайте дом.рф, посмотрите уже готовые дома и поговорите с жильцами. Вы также можете найти на сайте ПСБ список уже проверенных и аккредитованных объектов в регионе либо обратиться к нам за консультацией по застройщику.

– Выбор процентной ставки. Изучите предложения разных банков, сопоставьте их и обратите внимание на дополнительные расходы связанные со сделкой – они могут увеличить общую стоимость, несмотря на заявленную процентную ставку.

– Выбирайте агентство недвижимости с хорошей репутацией и существенным опытом. Обратите внимание, что в солидных агентствах первая консультация бесплатная: вам подберут специалиста и сориентируют по банкам и застройщикам.



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*Ставка 5,7% годовых применяется по программе «Семейная военная ипотека» для заемщиков, в семьях которых 2 и более несовершеннолетних ребенка, или с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. произошло пополнение в семье, или у которых есть ребенок (до 18 лет) с ограниченными возможностями, рожденным не позднее 31.12.2023 года, при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц. Минимальная сумма кредита - не менее 10% от рыночной стоимости или стоимости, указанной в договоре приобретения. Максимальная сумма кредита до 5 000 000 рублей. Первоначальный взнос от 15 %. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 85% от стоимости приобретаемой в залог недвижимости. Срок кредитования от 12 месяцев до достижения предельного возраста пребывания на военной службе. Заемщик должен являться участником накопительно-ипотечной системы.

**Ставка 5,6% годовых применяется по программе «Семейная военная ипотека» для заемщиков, в семьях которых 2 и более несовершеннолетних ребенка, или с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. произошло пополнение в семье, или у которых есть ребенок (до 18 лет) с ограниченными возможностями, рожденным не позднее 31.12.2023 года, при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц. Минимальная сумма кредита - не менее 10% от рыночной стоимости или стоимости, указанной в договоре приобретения. Максимальная сумма кредита до 4 710 000 рублей. Первоначальный взнос от 15 %. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 85% от стоимости приобретаемой в залог недвижимости. Срок кредитования от 12 месяцев до достижения предельного возраста пребывания на военной службе. Заемщик должен являться участником накопительно-ипотечной системы.





