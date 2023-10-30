Происшествия

48 минут назад

Курьер телефонных мошенников приговорен к обязательным работам

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#мошеничество
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Курьер телефонных мошенников приговорен к обязательным работам

В первый раз суд прекратил дело за примирением сторон, но это решение отменил областной суд из-за циничности преступления. 

Октябрьский районный суд вынес решение по делу 29-летнего липчанина, обвиняемого по ч.2 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Ему назначены 450 часов обязательных работ, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По данным следствия, в июле прошлого года мужчина забрал у обманутой мошенниками пожилой женщины 130 тысяч рублей. 13 тысяч он оставил себе, а остальные деньги перевел организаторам схемы.  

Дело судом рассматривалось повторно. В первый раз оно было прекращено по примирению сторон: подсудимый признался в содеянном и выместил пострадавшей материальный ущерб. Однако Липецкий областной суд это решение отменил, и направил дело направлено на новое рассмотрение.

«Суд апелляционной инстанции согласился с позицией гособвиния о том, что преступление, совершенное подсудимым, имеет повышенную общественную опасность, поскольку потерпевшая стала жертвой телефонных мошенников, которые цинично воспользовались доверием пожилого человека», —  сообщили в объединенной пресс-службе.
167
#мошеничество
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