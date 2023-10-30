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26 минут назад
Кабмин выделит более 3,6 млрд на создание и модернизацию больниц для пациентов с сахарным диабетом
В 2023 году регионы получат более 3,6 млрд рублей на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров, оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета, а также на создание и развитие школ здоровья для пациентов с этим заболеванием. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина.
"Начнём с жизненно важного вопроса – о развитии медицинской помощи нашим гражданам с сахарным диабетом. Президент особо подчёркивал значимость такой работы. Она должна включать в себя раннюю диагностику, гарантированное обеспечение людей медицинскими изделиями, расходными материалами и лекарствами, а также профилактику", - заявил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Он добавил, что по поручению главы государства кабмин подготовил и уже реализует соответствующий федеральный проект. Это целый комплекс мероприятий, которые направлены в том числе на расширение инфраструктуры службы диабета в российских субъектах.
По его словам, свыше 2,3 млрд рублей будет выделено на развитие и создание новых эндокринологических центров, школ для пациентов с сахарным диабетом в регионах страны, а также на приобретение для них медицинских изделий. И ещё почти 1,4 млрд рублей направим в российские субъекты для оснащения медорганизаций в сельской местности и на удалённых территориях лабораторным оборудованием и специальными приборами для выявления болезни и наблюдения за состоянием здоровья людей с таким диагнозом.
Кроме того, будет продолжена реализация всех необходимых для этого мер. "Надо обеспечить равную доступность и высокое качество медицинской помощи. В том числе и тем, кто живёт в труднодоступных местах и не имеет возможности регулярно посещать врача, вызывать врача на дом или ездить за лекарствами", - добавил председатель правительства.
Федеральное финансирование позволит провести техническое обновление медицинских учреждений практически во всех регионах, в том числе в сельской местности и на удалённых территориях. Туда будет поставлено лабораторное оборудование и специальные приборы для выявления болезни и наблюдения за состоянием здоровья людей с сахарным диабетом.
Средства получат 36 регионов, в числе которых Бурятия, Карелия, Хакасия, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, а также Брянская, Калужская, Кемеровская, Саратовская, Тверская и Челябинская области.
"Начнём с жизненно важного вопроса – о развитии медицинской помощи нашим гражданам с сахарным диабетом. Президент особо подчёркивал значимость такой работы. Она должна включать в себя раннюю диагностику, гарантированное обеспечение людей медицинскими изделиями, расходными материалами и лекарствами, а также профилактику", - заявил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Он добавил, что по поручению главы государства кабмин подготовил и уже реализует соответствующий федеральный проект. Это целый комплекс мероприятий, которые направлены в том числе на расширение инфраструктуры службы диабета в российских субъектах.
По его словам, свыше 2,3 млрд рублей будет выделено на развитие и создание новых эндокринологических центров, школ для пациентов с сахарным диабетом в регионах страны, а также на приобретение для них медицинских изделий. И ещё почти 1,4 млрд рублей направим в российские субъекты для оснащения медорганизаций в сельской местности и на удалённых территориях лабораторным оборудованием и специальными приборами для выявления болезни и наблюдения за состоянием здоровья людей с таким диагнозом.
Кроме того, будет продолжена реализация всех необходимых для этого мер. "Надо обеспечить равную доступность и высокое качество медицинской помощи. В том числе и тем, кто живёт в труднодоступных местах и не имеет возможности регулярно посещать врача, вызывать врача на дом или ездить за лекарствами", - добавил председатель правительства.
Федеральное финансирование позволит провести техническое обновление медицинских учреждений практически во всех регионах, в том числе в сельской местности и на удалённых территориях. Туда будет поставлено лабораторное оборудование и специальные приборы для выявления болезни и наблюдения за состоянием здоровья людей с сахарным диабетом.
Средства получат 36 регионов, в числе которых Бурятия, Карелия, Хакасия, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, а также Брянская, Калужская, Кемеровская, Саратовская, Тверская и Челябинская области.