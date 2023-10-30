В России

55 минут назад

Автодилеры не прогнозируют снижение стоимости авто из-за укрепления рубля

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#авто #стоимость #экономика

Автодилеры проинформировали, почему машины в России не будут дешеветь. Благодаря укреплению рубля, эксперты отрасли, включая дилеров, указывают на возможную умеренную стабилизацию цен на новые автомобили.

Стоимость автомобилей может стабилизироваться, но вниз цены не пойдут. Такого мнения придерживается большинство представителей отрасли, несмотря на укрепляющийся рубль, - пишет "Российская газета".

"Это объясняется тем, что на ценовую политику автоконцернов влияет не только курс валют, но и ряд других факторов. В том числе рост утилизационного сбора и логистических издержек на транспортировку машин. Поэтому цены не снизятся, особенно в отношении моделей, поставляемых по параллельному импорту. Но у потребителей еще остаются возможности приобрести новые авто с выгодой - во время действия специальных предложений от производителей или дилеров", - заявили эксперты.

По их словам, главными поставщиками автомобилей на российский рынок остаются китайцы. Конъектура рынка изменилась за последний год, и даже думать о снижение стоимости машин в данных условиях не стоит. Из-за отсутствия конкуренции правила диктуют зарубежные партнеры из КНР, от которых практически полностью зависит российский авторынок.
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#авто #стоимость #экономика

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