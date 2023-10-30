В России

48 минут назад

Граждане 25 дружественных стран смогут в упрощенном порядке открывать счета в банках РФ

12
#экономика #счета #банки

Принятые решения должны помочь улучшить взаимодействие между деловыми сообществами государств-партнеров.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что граждане и компании из дружественных стран получат возможность открывать счета и вклады в российских банках в упрощенном порядке. По его словам, это должно упростить ведение бизнеса и организацию туристических поездок для иностранцев.

"Иностранным гражданам нужно будет представить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране, еще до въезда в Россию. По прибытии они уже смогут осуществлять платежи в наших банках. Конечно, так гораздо удобнее для всех, кто приезжает к нам,— для туристов, предпринимателей",— подчеркнул Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Уточняется, что в подписанном распоряжении определён перечень из 25 стран, граждане и юридические лица которых смогут в упрощённом порядке открывать счета или вклады в российских банках. Такая возможность появится в том числе в Белоруссии, Казахстане, Бразилии, Индии, Китае, Саудовской Аравии, Турции и некоторых других государствах, - говорится на сайте кабмина.

Мишустин выразил надежду, что эта мера поможет улучшить взаимодействие между деловыми сообществами России и дружественных стран.
12
#экономика #счета #банки

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

Автодилеры не прогнозируют снижение стоимости авто из-за укрепления рубля
#авто #стоимость #экономика
Автодилеры не прогнозируют снижение стоимости авто из-за укрепления рубля

31 минуту назад

В России
Губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге
#Крым #атака
Губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге

сегодня, 13:45

В России
Ритейлеры были проинформированы о повышении цен на шоколад
#экономика #шоколад #цены
Ритейлеры были проинформированы о повышении цен на шоколад

сегодня, 12:03

В России
Россияне стали активно скупать места в паркингах в крупных городах
#паркинг #парковка
Россияне стали активно скупать места в паркингах в крупных городах

сегодня, 11:21

В России
Три российских мобильных оператора отменят плату за раздачу интернет-трафика
#мобильные операторы #раздача интернета
Три российских мобильных оператора отменят плату за раздачу интернет-трафика

сегодня, 10:35

В России
Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 человек
#Дагестан #беспорядки
Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 человек

сегодня, 09:50

В России