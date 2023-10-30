В России
48 минут назад
Граждане 25 дружественных стран смогут в упрощенном порядке открывать счета в банках РФ
Принятые решения должны помочь улучшить взаимодействие между деловыми сообществами государств-партнеров.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что граждане и компании из дружественных стран получат возможность открывать счета и вклады в российских банках в упрощенном порядке. По его словам, это должно упростить ведение бизнеса и организацию туристических поездок для иностранцев.
"Иностранным гражданам нужно будет представить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране, еще до въезда в Россию. По прибытии они уже смогут осуществлять платежи в наших банках. Конечно, так гораздо удобнее для всех, кто приезжает к нам,— для туристов, предпринимателей",— подчеркнул Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
Уточняется, что в подписанном распоряжении определён перечень из 25 стран, граждане и юридические лица которых смогут в упрощённом порядке открывать счета или вклады в российских банках. Такая возможность появится в том числе в Белоруссии, Казахстане, Бразилии, Индии, Китае, Саудовской Аравии, Турции и некоторых других государствах, - говорится на сайте кабмина.
Мишустин выразил надежду, что эта мера поможет улучшить взаимодействие между деловыми сообществами России и дружественных стран.
"Иностранным гражданам нужно будет представить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране, еще до въезда в Россию. По прибытии они уже смогут осуществлять платежи в наших банках. Конечно, так гораздо удобнее для всех, кто приезжает к нам,— для туристов, предпринимателей",— подчеркнул Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
Уточняется, что в подписанном распоряжении определён перечень из 25 стран, граждане и юридические лица которых смогут в упрощённом порядке открывать счета или вклады в российских банках. Такая возможность появится в том числе в Белоруссии, Казахстане, Бразилии, Индии, Китае, Саудовской Аравии, Турции и некоторых других государствах, - говорится на сайте кабмина.
Мишустин выразил надежду, что эта мера поможет улучшить взаимодействие между деловыми сообществами России и дружественных стран.