В России

38 минут назад

Губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге

23
#Крым #атака

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога, - сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!", - написал он.

Развожаев опубликовал видео с инструкцией для населения при объявлении воздушной тревоги.

Позже он добавил, что в городе работает система ПВО и попросил всех сохранять спокойствие.

Глава города также отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности.

Развозжаев предупредил, что дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки.

Кроме того, временно было перекрыто движение транспорта на Крымском мосту, - сообщил инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
23
#Крым #атака

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