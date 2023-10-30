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38 минут назад
Губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога, - сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!", - написал он.
Развожаев опубликовал видео с инструкцией для населения при объявлении воздушной тревоги.
Позже он добавил, что в городе работает система ПВО и попросил всех сохранять спокойствие.
Глава города также отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности.
Развозжаев предупредил, что дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки.
Кроме того, временно было перекрыто движение транспорта на Крымском мосту, - сообщил инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!", - написал он.
Развожаев опубликовал видео с инструкцией для населения при объявлении воздушной тревоги.
Позже он добавил, что в городе работает система ПВО и попросил всех сохранять спокойствие.
Глава города также отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности.
Развозжаев предупредил, что дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки.
Кроме того, временно было перекрыто движение транспорта на Крымском мосту, - сообщил инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.