сегодня, 13:02
Франция депортирует 39 россиян
Власти Франции намерены начать процедуру депортации почти 40 российских граждан, которые подозреваются в приверженности радикальному исламу.
"Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям", — отметил он.
По его словам, Франция связалась с РФ, чтобы уточнить, что все люди из списка по-прежнему обладают гражданством. При этом в российском посольстве заявили, что французское МВД по этому вопросу к дипломатам не обращалось, - передает РИА Новости.
Уточняется, что Париж намерен запустить процедуру депортации после того, как получит согласие принимающей стороны.
Речь идет о гражданах, которые во Франции числятся в списках лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). По словам Дарманена, около 60 человек российского, в том числе чеченского происхождения, входят в число радикальных исламистов, за которыми ведется слежка. Порядка 40 находятся в тюрьмах, еще 20 — либо в центрах административного задержания, либо под домашним арестом.
Во Франции ранее введен максимальный уровень террористической угрозы после инцидента в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере страны. Тринадцатого октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом напал на сотрудников лицея Гамбетта. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, еще трое человек получили ранения.
Напавшего задержали, он оказался фигурантом списка S. В то же время у другой школы задержали его брата. Им оказался ранее судимый за публикацию в соцсетях материалов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Семья задержанных — выходцы из Ингушетии — ранее пыталась получить во Франции политическое убежище.