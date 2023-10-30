Корейские сериалы теснят турецкие мелодрамы на экранах липчан?

Спрос на корейские киноленты в России обогнал турецкие сериалы, как рассказали «Известиям» представители стриминговых сервисов. Онлайн-сервисы увеличили закупки таких фильмов за девять месяцев 2023-го на 35% в сравнении с годом ранее. Интерес к таким картинам связан с нетривиальными сюжетами, высоким качеством съемки и широким жанровым разнообразием. При этом киноманы всё чаще обращаются к нелегальным ресурсам для их просмотра.

Интерес к кинолентам из этой страны подстегнул онлайн-сервисы активно пополнять свою фильмотеку. Так, закупки корейских фильмов онлайн-сервисами за девять месяцев выросли на 35% в сравнении с годом ранее. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин.

— Количество турецких тайтлов за год выросло примерно на 15%, корейских — на 35%. На Wink (16+)представлено более 300 тайтлов корейского производства, 80 из них компания приобрела в этом году. Самые популярные — «История девятихвостого лиса» (16+), «Императрица Ки»(16+), «Истинная красота»(16+), — отметил он. По его словам, число уникальных зрителей, которые смотрят корейский контент, в результате сравнялось с турецким.

Примечательно, что доступ ко многим популярным дорамам видеосервис сделал бесплатным .

Тенденцию к увеличению спроса на корейские дорамы подтверждают и в других онлайн-кинотеатрах.

За последнее время популярность корейского контента резко возросла среди взрослой аудитории, отметил гендиректор «Тайм Медиа Групп» Степан Ковалев (компания является производителем и эксклюзивным дистрибьютором тематических телеканалов). Сериалы из этой страны отличаются нетривиальными сюжетами, высоким качеством съемки и широким жанровым разнообразием. Это подтверждает и тот факт, что многие популярные корейские форматы, такие как шоу «Маска»(18+) или сериал «Хороший доктор»(18+), были успешно адаптированы в различных странах, включая Россию, добавил он.

ПАО «Ростелеком». Реклама