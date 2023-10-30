В России
39 минут назад
Ритейлеры были проинформированы о повышении цен на шоколад
Ряд торговых сетей были проинформированы о повышении цен на шоколад.
Некоторые российские производители шоколада предупредили торговые сети о повышении цен на их продукцию, - рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
"Эти обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров: как и в других товарных категориях, сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен", — сказал он.
Шоколад пользуется у покупателей особой популярностью, а в целом категория кондитерских изделий — одна из крупнейших по объемам продаж, - заявил Караваев.
При этом широкий ассортимент, промо-акции и различные программы лояльности ритейлеров позволяют сохранить привлекательное ценовое предложение для разных категорий покупателей, - отметил председатель президиума АКОРТ.
"Говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на шоколад сейчас не приходится", — заключил он.
"Эти обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров: как и в других товарных категориях, сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен", — сказал он.
Шоколад пользуется у покупателей особой популярностью, а в целом категория кондитерских изделий — одна из крупнейших по объемам продаж, - заявил Караваев.
При этом широкий ассортимент, промо-акции и различные программы лояльности ритейлеров позволяют сохранить привлекательное ценовое предложение для разных категорий покупателей, - отметил председатель президиума АКОРТ.
"Говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на шоколад сейчас не приходится", — заключил он.