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сегодня, 11:21

Россияне стали активно скупать места в паркингах в крупных городах

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#паркинг #парковка

В крупных городах зафиксирован резкий рост спроса на машино-места из-за расширения зон платной парковки и увеличения плотности застройки.

Увеличение плотности застройки и расширение зон платной парковки вынуждают жителей крупных городов России чаще задумываться о покупке мест в паркингах. За год спрос на гаражи и машино-места увеличился на 17–39%. Но предложений больше не стало: девелоперы стремятся сократить строительство паркингов из-за их низкой маржинальности, - пишет "Ъ".

Спрос на покупку гаражей в 33 крупных городах России в октябре вырос на 17% год к году, машино-мест — на 39%, - подсчитали в "Авито Недвижимости". При этом объем предложения гаражей сократился на 12%, а машино-мест — вырос всего на 7%. «Гаражи — исчезающий формат, хотя их стоимость за год в среднем по стране выросла на 17%, до 350 тысяч рублей,— поясняет руководитель категории коммерческой недвижимости "Авито" Олег Изотов.— Паркинги строятся в составе жилых комплексов, поэтому динамика цен на машино-места в них пока стабильна и составляет в среднем по России 800 тыс. рублей.

Согласно агентству "Автостат", на 1 тыс. россиян в начале 2023 года приходилось 315 автомобилей. Обеспеченность меняется незначительно: в 2022 году — 318 машин на 1 тыс. жителей, в 2021 году — 313, в 2020 году — 309. Показатель отстает от среднего значения для стран Восточной Европы, где на 1 тыс. жителей приходится 400–500 машин, - говорит автомобильный эксперт Владимир Беспалов.

Среди городов-миллионников за год заметнее всего спрос на покупку машино-мест, по данным "Авито Недвижимости", вырос в Уфе — более чем в два раза, предложение увеличилось всего на 6%.

В Волгограде спрос также вырос вдвое, а число доступных мест хранения сократилось на 2%. В Москве спрос вырос на 52%, а предложение – всего на 16%. В Санкт-Петербурге рост составил 26% и 5% соответственно.

Стоимость машино-места в Москве за год выросла на 57,4%, до 142,8 тыс. рублей за 1 кв. м. В III квартале 2023 года в столице продано 3,1 тыс. машино-мест, втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что в Липецке появились платные парковки. Начать взимать плату за стоянку транспорта в этом городе планировалось с 16 октября, однако сроки пришлось перенести на ноябрь.
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#паркинг #парковка

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