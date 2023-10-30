Три российских мобильных оператора отменят плату за раздачу интернет-трафика

Мобильные операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменят плату за раздачу интернет-трафика. В то же время МТС уведомила ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.





С 23 октября Мегафон отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах. В течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои в связи с отменой тарификации функции по раздаче, - сообщает пресс-служба ФАС.



Уточняется, что с 22 ноября Теле2 отменит плату для новых абонентов, с 19 декабря плата будет отменена для всех своих абонентов.



До 1 декабря мобильный оператор "Билайн" отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета. В отношении тарифов с безлимитным интернетом компания проводит оценку сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания такой платы.



Отмечается, что с учетом сроков на техническую реализацию было принято решение о продлении сроков исполнения предупреждений.



МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что три российских мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернет-трафика, - говорится в Телеграм-канале ведомства С 23 октября Мегафон отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах. В течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои в связи с отменой тарификации функции по раздаче, - сообщает пресс-служба ФАС.Уточняется, что с 22 ноября Теле2 отменит плату для новых абонентов, с 19 декабря плата будет отменена для всех своих абонентов.До 1 декабря мобильный оператор "Билайн" отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета. В отношении тарифов с безлимитным интернетом компания проводит оценку сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания такой платы.Отмечается, что с учетом сроков на техническую реализацию было принято решение о продлении сроков исполнения предупреждений.МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.