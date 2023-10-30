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44 минуты назад

Три российских мобильных оператора отменят плату за раздачу интернет-трафика

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#мобильные операторы #раздача интернета

Мобильные операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменят плату за раздачу интернет-трафика. В то же время МТС уведомила ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что три российских мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернет-трафика, - говорится в Телеграм-канале ведомства.

С 23 октября Мегафон отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах. В течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои в связи с отменой тарификации функции по раздаче, - сообщает пресс-служба ФАС.

Уточняется, что с 22 ноября Теле2 отменит плату для новых абонентов, с 19 декабря плата будет отменена для всех своих абонентов.

До 1 декабря мобильный оператор "Билайн" отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета. В отношении тарифов с безлимитным интернетом компания проводит оценку сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания такой платы.

Отмечается, что с учетом сроков на техническую реализацию было принято решение о продлении сроков исполнения предупреждений.

МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.
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#мобильные операторы #раздача интернета

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