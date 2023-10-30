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Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 человек

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#Дагестан #беспорядки

Сейчас международный аэропорт имени Амет-Хана Султана находится под полным контролем сотрудников правоохранительных органов.

В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских, - сообщили в МВД. В ведомстве заявили, что продолжают поиски участников погромов, - передает РБК.

Силовики установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны, - рассказали в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В результате противоправных действий пострадали девять сотрудников полиции, которые получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице", — говорится в сообщении.

Полиция продолжает устанавливать всех причастных к беспорядкам. Личности всех участников будут установлены.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября во время прибытия рейса из Израиля. В 19:00 по местному времени (совпадает с мск) туда прилетел рейс WZ 4728 из Тель-Авива (Бен-Гурион). Собравшиеся у аэропорта люди начали проверять паспорта у выходивших из здания с целью найти прилетевших из Израиля. Впоследствии люди прорвались в здание международного терминала аэропорта, а также выбежали на взлетно-посадочную полосу.

Местный минздрав сообщал о 20 пострадавших. Десять из них были госпитализированы, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Из-за беспорядков Росавиация закрыла аэропорт до 2:59 мск 6 ноября, позднее ведомство допустило, что его откроют до 2:59 мск 31 октября в связи со "стабилизацией ситуации".

СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки).



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#Дагестан #беспорядки

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