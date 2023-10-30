Происшествия

сегодня, 09:48

73-летний мужчина погиб в Липецке под колесами «Лады Ларгус»

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#авария #ДТП
73-летний мужчина погиб в Липецке под колесами «Лады Ларгус»

Кроме того, за три дня на дорогах области пострадали восемь человек.

Вечером 27 октября Липецке на улице Передельческой 57-летний водитель «Лады Ларгуса» допустил наезд на 73-летнего пешехода, который от полученных травм погиб на месте.

Еще одна авария случилась в этот день на дороге Добринка – Верхняя Матренка: столкнулись грузовик «КамАЗ» под управлением 57-летнего водителя и «Лада Веста» с 43-летней женщиной за рулем. В аварии пострадали водитель и 16-летний пассажир легкового автомобиля.

Утром 28 октября утром в Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Тойота» и «Хендай». С места аварии была госпитализирована с 46-летняя женщина — водитель «Тойоты».

В Добровском районе на дороге Доброе – Мичуринск в столкновении автомобилей «Фольксваген» и «Рено» пострадали два человека. Травмы получили водитель и 56-летняя пассажирка «Рено».

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Фото: УГИБДД по Липецкой области

29 октября в Липецке на улице Металлургов 18-летний водитель «Волги» допустил наезд на 56-летнего пешехода. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Светлана

52 минуты назад
Светофор не был включен в рабочий режим,моргал всё время жёлтым.Да ещё погода,асфальт мокрый ,а одежда,как правило,тёмная.Вот и результат.
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Думаю

сегодня, 10:08
123, никогда!У них другие задачи.Инвалиды им побоку.
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123

сегодня, 10:01
Когда ГИБДД наведет порядок на парковке АШАНа . все места для инвалидов заставлены . приехал . а стать негде. вот вам клондайк для составления протоколов . пополните бюджет
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Бизнес

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