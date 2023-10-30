Выбил окно, украл паспорт, угрожал ножом подруге и прятал в сарае марихуану

Полицейские рассказали о задержании буйного жителя Догоруковского района.





24-летний житель Догоруковского района задержан полицейскими по обвинению в незаконном проникновении в чужое жилище, похищении у гражданина паспорта, угрозе убийством, оскорблении представителя власти и хранении наркотиков. Весь этот букет преступлений он собрал в один день.28 сентября молодой мужчина поссорился со своими 47-летней сожительницей и 37-летней родственницей. Он разбил окна в домах женщину, угрожал сожительнице ножом, а у родственницы украл и спрятал паспорт. Когда к месту происшествия приехал участковый досталось и ему — пьяный мужчина вел себя крайне агрессивно.«Когда молодого человека удалось успокоить, полицейский нашел его запас марихуаны весом 12,2 грамма. Кроме того, участковый нашел паспорт родственницы мужчины и вернул его владелице», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.