Происшествия

11 минут назад

Выбил окно, украл паспорт, угрожал ножом подруге и прятал в сарае марихуану

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#угроза убийством #наркотики
Выбил окно, украл паспорт, угрожал ножом подруге и прятал в сарае марихуану

Полицейские рассказали о задержании буйного жителя Догоруковского района.

24-летний житель Догоруковского района задержан полицейскими по обвинению в незаконном проникновении в чужое жилище, похищении у гражданина паспорта, угрозе убийством, оскорблении представителя власти и хранении наркотиков. Весь этот букет преступлений он собрал в один день. 

28 сентября молодой мужчина поссорился со своими 47-летней сожительницей и 37-летней родственницей. Он разбил окна в домах женщину,  угрожал сожительнице ножом, а у родственницы украл и спрятал паспорт. Когда к месту происшествия приехал участковый досталось и ему — пьяный мужчина вел себя крайне агрессивно.

«Когда молодого человека удалось успокоить, полицейский нашел его запас марихуаны весом 12,2 грамма.  Кроме того, участковый нашел паспорт родственницы мужчины и вернул его владелице», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.  

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#угроза убийством #наркотики

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