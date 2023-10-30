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вчера, 23:00
Аэропорт Махачкалы временно закрыли
Аэропорт Махачкалы закрыт в связи с проникновением посторонних на летное поле, говорится в сообщении Росавиации. Самолеты перенаправляются на запасные аэродромы, передает ТАСС.
"В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет, - отмечается в сообщении. - Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы". На месте работают органы правопорядка.
В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что рейс DP-199 Москва - Махачкала перенаправлен на запасной аэродром во Владикавказ. В Росавиации уточнили, что рейс Red Wings из Нижневартовска направлен в Минеральные Воды. Как уточнили в авиаузле Минеральных Вод, эти самолеты уже приземлились. Кроме того, отложены рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут.
Несколько сотен человек принимают участие в акции протеста, которая проходит на прилегающей к махачкалинскому аэропорту территории, куда в воскресенье вечером приземлился очередной регулярный рейс из Тель-Авива. Собравшиеся выступают против палестино-израильского конфликта. Часть протестующих вошли в международный терминал аэропорта в поисках пассажиров этого рейса.
"В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет, - отмечается в сообщении. - Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы". На месте работают органы правопорядка.
В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что рейс DP-199 Москва - Махачкала перенаправлен на запасной аэродром во Владикавказ. В Росавиации уточнили, что рейс Red Wings из Нижневартовска направлен в Минеральные Воды. Как уточнили в авиаузле Минеральных Вод, эти самолеты уже приземлились. Кроме того, отложены рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут.
Несколько сотен человек принимают участие в акции протеста, которая проходит на прилегающей к махачкалинскому аэропорту территории, куда в воскресенье вечером приземлился очередной регулярный рейс из Тель-Авива. Собравшиеся выступают против палестино-израильского конфликта. Часть протестующих вошли в международный терминал аэропорта в поисках пассажиров этого рейса.