В России

29.10.2023 21:20

В Коми взорвался нефтяной резервуар

101
В Усинском районе Республики Коми на объекте ЛУКОЙЛа ТТП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в районе поселка Верхнеколвинск загорелся резервуар с нефтью. По предварительным данным, погиб один и пострадали двое сотрудников компании «Эколайф», которая проводила работы на объекте, сообщила пресс-служба ЛУКОЙЛа.

Пламя с резервуара временного содержания нефтепродуктов в Усинском районе Республики Коми перекинулось на соседний, который заполнен нефтью на высоту 5-7м. Об этом сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич, передает ТАСС.

В компании заявили, что предполагаемой причиной произошедшего стало нарушение правил техники безопасности.

Управление МЧС по Республике Коми сообщило, что тушением пожара занимается 51 человек. В ведомстве уточнили, что возгорание началось в 11:30 мск в резервуаре РВС-5000. Помимо пожарных к тушению возгорания привлечены 18 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба.

Глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич в своем Telegram-канале сообщила, что загоревшийся резервуар был пуст, утечки и угрозы загрязнения нет. Предположительно произошла детонация остаточных газов, работа дожимной насосной станции восстановлена, добавила она.
101

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

В Госдуме предлагают защиту и трудовые гарантии вдовам участников СВО
#участники СВО #трудовые гарантии
В Госдуме предлагают защиту и трудовые гарантии вдовам участников СВО

49 минут назад

В России
МТС выступает против сохранения раздачи интернета с мобильных устройств
#мобильные операторы #раздача интернета
2
МТС выступает против сохранения раздачи интернета с мобильных устройств

сегодня, 11:23

В России
В РФ наиболее востребованы учителя математики, русского и иностранных языков
#учителя #педагоги
В РФ наиболее востребованы учителя математики, русского и иностранных языков

сегодня, 10:41

В России
Россияне стали чаще покупать старые книги
#книги #маркетплейсы
Россияне стали чаще покупать старые книги

сегодня, 09:57

В России
#цены
1
Минсельхоз Кузбасса прокомментировал резкий рост цен на яйца

вчера, 22:04

В России
РФ поставляет в Китай, Южную Корею и Африку 2,33 млн рыбы
#рыба #экономика
2
РФ поставляет в Китай, Южную Корею и Африку 2,33 млн рыбы

вчера, 16:59

В России