Общество

29 минут назад

Статистика: в Липецкой области на тысячу жителей приходятся 390 автомобилей

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#день автомобилиста
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Статистика: в Липецкой области на тысячу жителей приходятся 390 автомобилей

В последнее воскресенье октября – в этом году оно попадает на 29 октября, - отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, или День автомобилиста.

Липецкстат представил цифровую картину автомобильного праздника. В Липецкой области в автотранспортных предприятиях, занимающихся автомобильными пассажирскими и грузоперевозками, трудятся без малого шесть тысяч человек – это водители, инженеры, автослесари, механики, сотрудники автотранспортной отрасли.
К концу 2022 года, по данным регионального управления ГИБДД, в Липецкой области насчитывалось 548,5 тысячи транспортных средств. По сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 16,6 тысячи или на 3%. Большая часть из них – 485 тысяч – принадлежит населению, причем 90% составляют легковые автомобили, количество которых за 2022 год увеличилось на 3%. Кроме легковых машин, гражданам принадлежат 40,4 тысячи грузовых автомобилей и 5,7 тысячи автобусов.

Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями на тысячу человек выросла с 382 машин в 2021 году до 390 – в 2022 году. По количеству собственных транспортных средств на тысячу человек населения Липецкая область находится на третьем месте в ЦФО после Тверской (408) и Рязанской (400) областей.

 Внутригородские, пригородные и междугородные перевозки на регулярных маршрутах в Липецкой области обеспечивают 1,2 тыс. автобусов, включая транспорт индивидуальных предпринимателей. Они перевезли в 2022 году (включая работу по заказам) 88,9 миллиона пассажиров. Число автобусов, работающих на регулярных маршрутах и оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, за 2022 год увеличилось на 24% и достигло 555 единиц.

Сеть автомобильных дорог общего пользования Липецкой области к концу 2022 года составила 16,5 тысячи километров. Протяженность дорог с твердым покрытием – 13,5 тысячи километров, из них 471 километр – федеральные трассы, 4956 километров – дороги регионального и межмуниципального значения, 8118 километров – местного значения. Протяженность дорог с твердым покрытием по отношению к 2021 году увеличилась на 128 километров.
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#день автомобилиста
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Комментарии (2)

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С днём Комсомола

2 минуты назад
Дорогие автовладельцы.
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неоднозначник

5 минут назад
имеющееся количество автомобилей оптимально\избыточно или недостаточно для сокращающегося не слишком богатого населения ?
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ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
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