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37 минут назад
В Краснодарском крае произошел пожар на НПЗ
На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края произошло возгорание, сообщает РБК со ссылкой на региональный оперативный штаб.
В результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура НПЗ не получила повреждений. Угрозы предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов нет, утверждает оперштаб. Возгорание потушили примерно за 30 минут.
Телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе Афипского НПЗ произошел взрыв. Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на «газонокосилку». По предварительный данным, НПЗ атаковал беспилотник, пишет SHOT. Власти причину пожара пока не называли.
В результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура НПЗ не получила повреждений. Угрозы предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов нет, утверждает оперштаб. Возгорание потушили примерно за 30 минут.
Телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе Афипского НПЗ произошел взрыв. Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на «газонокосилку». По предварительный данным, НПЗ атаковал беспилотник, пишет SHOT. Власти причину пожара пока не называли.