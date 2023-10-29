В России

37 минут назад

В Краснодарском крае произошел пожар на НПЗ

6
На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края произошло возгорание, сообщает РБК со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура НПЗ не получила повреждений. Угрозы предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов нет, утверждает оперштаб. Возгорание потушили примерно за 30 минут.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе Афипского НПЗ произошел взрыв. Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на «газонокосилку». По предварительный данным, НПЗ атаковал беспилотник, пишет SHOT. Власти причину пожара пока не называли.

6

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

Водитель скорой помощи спас двоих детей из канализационного люка
Водитель скорой помощи спас двоих детей из канализационного люка

вчера, 18:30

В России
Мощный пожар произошел в здании гостиницы в Набережных Челнах
Мощный пожар произошел в здании гостиницы в Набережных Челнах

вчера, 16:47

В России
Беспилотник со взрывчаткой упал в Курской области
Беспилотник со взрывчаткой упал в Курской области

вчера, 16:43

В России
Петербургский таксист спас гражданина Китая
Петербургский таксист спас гражданина Китая

вчера, 16:39

В России
В шахте в Казахстане погибли 32 человека
В шахте в Казахстане погибли 32 человека

вчера, 16:20

В России
#кредиты
Для самозапрета на выдачу кредита могут потребовать ИНН

27.10.2023 18:26

В России