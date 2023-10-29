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Дело липчанина, ударившего ножом брата и заклеившего рану скотчем, передают в суд
Обвиняемый признал свою вину.
В Липецке скоро перед судом предстанет местный житель, который нанёс смертельную рану ножом родному брату.
Это произошло ещё в августе. Обвиняемый расписал спиртные напитки вместе с родственником в своём доме в селе Тележенка на улице Правды. Между мужчинами произошёл конфликт, победителем из которого вышел младший, схвативший со стола нож. Хозяин дома нанёс родному брату не менее 11 ударов руками и ногами и пырнул ножом в грудную клетку.
Затем мужчина сжалился и оказал пострадавшему помощь – как умел: заклеил рану скотчем. Брата он оставил на улице, укрыв одеялом, а утром обнаружил его уже без признаком жизни.
Как сообщили в Следственном комитете, грязинским МСО СУ СК России по Липецкой области завершено следствие по этому делу. Обвиняемого будут судить по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерь потерпевшего». Следователи добавили, что фигурант дела сознался в содеянном и подтвердил свои показания во время эксперимента. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Ентот
адам