Происшествия

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Дело липчанина, ударившего ножом брата и заклеившего рану скотчем, передают в суд

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#Причинение смерти #следствие
Дело липчанина, ударившего ножом брата и заклеившего рану скотчем, передают в суд

Обвиняемый признал свою вину.

В Липецке скоро перед судом предстанет местный житель, который нанёс смертельную рану ножом родному брату.

Это произошло ещё в августе. Обвиняемый расписал спиртные напитки вместе с родственником в своём доме в селе Тележенка на улице Правды. Между мужчинами произошёл конфликт, победителем из которого вышел младший, схвативший со стола нож. Хозяин дома нанёс родному брату не менее 11 ударов руками и ногами и пырнул ножом в грудную клетку.

Затем мужчина сжалился и оказал пострадавшему помощь – как умел: заклеил рану скотчем. Брата он оставил на улице, укрыв одеялом, а утром обнаружил его уже без признаком жизни.

Как сообщили в Следственном комитете, грязинским МСО СУ СК России по Липецкой области завершено следствие по этому делу. Обвиняемого будут судить по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерь потерпевшего». Следователи добавили, что фигурант дела сознался в содеянном и подтвердил свои показания во время эксперимента. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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#Причинение смерти #следствие

Комментарии (2)

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Ентот

23 минуты назад
Откуда такая ненависть к человеку? Ох уж этот змей зелёный, как же он мозги выкручивает.
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адам

30 минут назад
До 15 нужно и давать 15 тогда поумнеют может и от звонка до звонка не каких удо желательно на тяжелые работы
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